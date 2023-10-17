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丹麥羽賽／寶島混雙打頭陣奪勝 戴資穎挑戰勝場里程碑今晚登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。 新華社
戴資穎。 新華社

屬BWF超級750系列的丹麥公開賽今天點燃戰火，我國打頭陣的混雙組合李哲輝／許雅晴開出紅盤，將挑戰女單第3冠的「一姊」戴資穎今天也將上陣，朝冠軍和生涯第500場勝場邁進。

丹麥公開賽總獎金85萬美金，今天首日賽程共有6組台將上陣，率先出賽的李許配就演出「下克上」戲碼，世界排名40的寶島組合面對世界排名13的泰國宗國（Supak Jomkoh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），第一局最多陷入1：7落後，但先縮小比數，12：13時再連拿5分逆轉，反以21：15先下一城。

第二局寶島組合技術暫停時也取得11：6領先，最終以21：15、21：13過頭關。

許雅晴今天還有女雙賽程，小戴和另名女單台將宋碩芸也是首日賽程就出賽；宋碩芸和余芊慧的女雙也補進會內賽，「小宋」單日也要面臨2戰考驗。

2018年和19年捧冠的小戴，丹麥公開賽列女單第4種子，首輪將遭遇世界排名21的新加坡女將楊佳敏，尋求對戰4連勝，預計台灣時間今天晚上8點半上陣。小戴生涯勝場數已累積到498場，有機會在丹麥達成生涯500勝里程碑。

今天包括混雙葉宏蔚李佳馨也將上陣。

葉宏蔚 李佳馨 戴資穎

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