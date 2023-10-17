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全運會自由車個人公路賽明登場 台南市安明路段將交管

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
全國運動會自由車個人公路賽，明天上午9點30分起登場，警方今天說，屆時安明路北上車道僅自由車參賽選手含裁判組工作人員可通行，並管制橫交道路，預計10點3分選手全數通過國姓橋後，才會解除管制。圖／台南市警三分局提供
全國運動會自由車個人公路賽，明天上午9點30分起登場，警方今天說，屆時安明路北上車道僅自由車參賽選手含裁判組工作人員可通行，並管制橫交道路，預計10點3分選手全數通過國姓橋後，才會解除管制。圖／台南市警三分局提供

全國運動會自由車個人公路賽，明天上午9點30分於台南市永華市政中心出發，選手沿中華西路往觀海橋進入安南區安明路段。警方今天說，屆時安明路北上車道僅自由車參賽選手含裁判組工作人員可通行，並管制橫交道路，預計10點3分選手全數通過國姓橋後，才會解除管制。

為使本次賽事順利進行及降低民眾往來台南科工區、四草大眾廟、土城聖母廟等交通衝擊，主辦單位期前於安明路沿線設置交通管制告示牌，提醒民眾於賽事時段避開賽道路段或改道通行。

台南市警三分局規劃警力與義交於安明路段執行交通管制與疏導，籲請民眾耐心等待選手通過，並提供用路人改道動線如下：

安明路（九份子大道、郡安路、安通路、海尾路、本田路）：南下車輛請改道府安路至觀海橋南下迴轉道，北上則改道海佃路。

安明路（北汕尾路、安中路、台江大道、公學路）：南下車輛請改道海佃路往鹽水橋，北上則改道安吉路往西港大橋。

警方提醒用路人避開交通管制時段或提早出門，避免耽誤寶貴的時間，如開車或騎車遇競賽前導警車時，則請配合員警引導停於路旁避讓，切勿超越選手車隊，以免發生危險。

自由車

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