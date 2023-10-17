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「系統性、塌方式」腐敗教訓 中國足協主席換人做

中央社／ 台北17日電
宋凱當選新一屆中國足協主席。（取材自澎湃新聞） 葉玉鏡
宋凱當選新一屆中國足協主席。（取材自澎湃新聞） 葉玉鏡

中國足球協會先前發生集體涉貪，足協主席下台，中國國家體育總局副局長李穎川昨天在足協換屆大會強調，要深刻汲取足球領域「系統性、塌方式」腐敗的教訓。

中國足球協會先前發生集體涉貪，涉案的包括前國足主帥李鐵、前足協主席陳戌源、前國家體育總局副局長兼中國足協黨委書記杜兆才。

新華社報導，中國足協第12屆會員代表大會昨天在北京舉行，遼寧省體育局長宋凱當選新任足協主席。宋凱當選後表示，中國足協將更團結、更努力、更開放、更純潔、更具勇氣，沉下心來，一步一個腳印推動中國足球改革發展邁上新台階。

中國國家體育總局長高志丹、副局長李穎川出席了會議。據報導，李穎川強調，「要深刻汲取足球領域系統性、塌方式腐敗的深刻教訓」，堅決摒棄急功近利思想，做好長期艱苦奮鬥準備，開展好國足新長征。

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