快訊

紅遍中日！日本名曲歌王谷村新司病逝

棒球、壘球確定重返2028年奧運 還新增「這四個」新項目

賴清德陽交大演講 大學生辛辣提問：完全執政下法案卻遲未通過？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／資格賽再戰東帝汶 中華隊目標連勝晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男足隊長吳俊青代表出席世界盃資格賽出席賽前記者會。圖／中華足球協會提供
中華男足隊長吳俊青代表出席世界盃資格賽出席賽前記者會。圖／中華足球協會提供

中華男足隊上周世界盃資格賽面對東帝汶隊以4：0開出紅盤，雙方第二回合將於明晚於高雄國家體育場再次交手，決定何隊能晉級世界盃資格賽第二輪，中華隊總教練懷特（Gary White）今天記者會下達「必勝令」，目標在主場搶下晉級資格。

世界排名153的中華男足，世界盃資格賽首輪面對世界排名192的東帝汶，由於東帝汶主場不符國際賽規格，因此中華男足獲得完全的主場優勢。

今天第二回合賽前記者會，中華隊由總教練懷特和隊長吳俊青出席，東帝汶則由總教練Park Sun Tae及隊長Filomeno出席。

懷特提到，中華男足順利完成第一階段任務，且是以4：0取得勝利，明天的比賽除了修正前場的錯誤外，也會提醒選手要更專注不能大意，目標就是晉級到下一輪資格賽，要大家記得披上國家隊戰袍的責任。

吳俊青分享說，很高興拿下第一場，但所有人都要專注在每一個細節，目標毫無疑問就是繼續往世界盃下一輪前進。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪第二回合將於明晚7點在高雄國家體育場進行，賽事售票在udn售票網販售中，博斯運動一台、四季線上影視、Li Tv、歡樂看、HamiVideo以及中華足協官方Facebook粉絲專頁上都將直播賽事。

中華男足隊總教練懷特出席世界盃資格賽出席賽前記者會。圖／中華足球協會提供
中華男足隊總教練懷特出席世界盃資格賽出席賽前記者會。圖／中華足球協會提供

中華隊 中華足協

延伸閱讀

中職／第3張季後賽門票之爭 桃猿、兄弟晉級條件「懶人包」

日職／廣島2連勝晉級決勝輪對阪神 監督：打出高校野球

亞運籃球／金銀牌有球員藥檢沒過 中華隊能遞補獎牌？

足球／主場4：0擊敗東帝汶 中華隊世界盃資格賽開紅盤

相關新聞

足球／資格賽再戰東帝汶 中華隊目標連勝晉級

中華男足隊上周世界盃資格賽面對東帝汶隊以4：0開出紅盤，雙方第二回合將於明晚於高雄國家體育場再次交手，決定何隊能晉級世界...

路跑／運動結合觀光 2024年萬金石馬拉松推旅跑專案

2024年新北市萬金石馬拉松將於明年3月17日登場，今天新北市代理市長劉和然宣布，2024年賽事將於明天中午12點開始開...

澳網／大坂直美、柯波兒出征澳網 明年賽會6人有「媽媽」身分

2024年澳洲網球公開賽將有3位「澳網冠軍母親」回歸賽場，包含日本大坂直美、德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）及丹麥甜心伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。 大

滑輪溜冰／亞運奪佳績 黃玉霖透露關鍵在於屏東這個場地

杭州亞運甫落幕，滑輪溜冰男將黃玉霖在三千公尺接力賽最後一棒，以「奇蹟壓線」0.01秒逆轉勁敵南韓奪金，黃玉霖也因此一夕成...

粉絲跟拍 國乒王楚欽怒懟：有病吧？離我遠點

中國的「飯圈文化」不僅在娛樂圈走偏，這股歪風還吹向了體育圈。國乒球員王楚欽被「粉絲」不當跟拍，他當場怒懟並要對方「離我遠...

NFL／新英格蘭愛國者教頭比利契克 專注執教較好

愛國者隊傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）離隊後造成的戰績落差，讓教頭比利契克（Bill Belichick）也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。