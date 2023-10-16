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足球／資格賽再戰東帝汶 中華隊目標連勝晉級
中華男足隊上周世界盃資格賽面對東帝汶隊以4：0開出紅盤，雙方第二回合將於明晚於高雄國家體育場再次交手，決定何隊能晉級世界盃資格賽第二輪，中華隊總教練懷特（Gary White）今天記者會下達「必勝令」，目標在主場搶下晉級資格。
世界排名153的中華男足，世界盃資格賽首輪面對世界排名192的東帝汶，由於東帝汶主場不符國際賽規格，因此中華男足獲得完全的主場優勢。
今天第二回合賽前記者會，中華隊由總教練懷特和隊長吳俊青出席，東帝汶則由總教練Park Sun Tae及隊長Filomeno出席。
懷特提到，中華男足順利完成第一階段任務，且是以4：0取得勝利，明天的比賽除了修正前場的錯誤外，也會提醒選手要更專注不能大意，目標就是晉級到下一輪資格賽，要大家記得披上國家隊戰袍的責任。
吳俊青分享說，很高興拿下第一場，但所有人都要專注在每一個細節，目標毫無疑問就是繼續往世界盃下一輪前進。
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪第二回合將於明晚7點在高雄國家體育場進行，賽事售票在udn售票網販售中，博斯運動一台、四季線上影視、Li Tv、歡樂看、HamiVideo以及中華足協官方Facebook粉絲專頁上都將直播賽事。
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