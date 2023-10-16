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影／U15女壘前進世界盃 綠委共同加油打氣

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
北投國中女壘隊將代表台灣前往日本參加U15世界盃女壘賽，民進黨立委林靜儀（前左三）、吳思瑤（前左二）、蘇巧慧（前右三）、莊瑞雄（前右二）與台灣運動好事協會執行長劉柏君（前左一）等今天一起為U15女壘隊的女將們加油打氣。記者胡經周／攝影
北投國中女壘隊將代表台灣前往日本參加U15世界盃女壘賽，民進黨立委林靜儀（前左三）、吳思瑤（前左二）、蘇巧慧（前右三）、莊瑞雄（前右二）與台灣運動好事協會執行長劉柏君（前左一）等今天一起為U15女壘隊的女將們加油打氣。記者胡經周／攝影

北投國中女壘隊將代表台灣前往日本參加U15世界盃女壘賽，民進黨立委林靜儀、吳思瑤、蘇巧慧、莊瑞雄與台灣運動好事協會執行長劉柏君等今天舉行「前進世界盃！為女壘台灣代表隊加油！」記者會，為U15女壘隊的女將們加油打氣。

民進黨立委林靜儀表示，這次北投國中女壘隊要代表台灣前往日本參加U15世界盃女壘賽，這些運動員在教育部與民間組織的支持下，練習比賽之餘也沒有偏廢功課，反而成績變更好，可見只要能公私協力，願意參與運動的年輕孩子更能發光發亮。這次亞洲盃在南投比賽得冠軍，也是台灣女壘首次打贏日本，接下來要去參加U15世界盃女壘賽，希望她們比賽順利。

女壘

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