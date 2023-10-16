網球／16種子胡爾卡奇驚險擊退羅布雷夫 奪上海大師賽冠軍

2023年上海大師賽昨天落幕，男單決賽由波蘭16種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）以6：3、3：6、7：6（10：8）驚險擊退俄羅斯第5種子羅布雷夫（Andrey Rublev），贏下生涯第2座ATP千分等級賽事冠軍。

胡爾卡奇此戰發出21記愛司，1發得分率高達81%，決勝盤搶救1個賽末點，最後在搶7時上演逆轉，花費2小時又9分鐘擊敗羅布列夫，終止雙方對戰的2連敗。

胡爾卡奇賽後在鏡頭寫下「謝謝」的中文，他受訪時說，「這是一場激烈的戰鬥，比賽一直互相來回，非常激烈。羅布列夫打出很多好球，我試著回擊並一直保持信念，我對自己的表現感到非常開心。」

胡爾卡奇自2021年邁阿密後，再度奪下ATP千分等級賽事冠軍，也是他職業生涯第7座巡迴賽冠軍，賽後世界排名從第16名上升到第11名。

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