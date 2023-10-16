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印度有意申辦2036年奧運 波蘭、印尼 也想爭取

聯合報／ 國際中心／綜合報導

印度總理莫迪十四日在孟買舉行的國際奧林匹克委員會年會開幕式上表示，印度有意在二○三六年舉辦奧運。

路透報導，印度從來沒有主辦過奧運，但二○一○年德里主辦了大英國協運動會。

莫迪表示，「印度將盡其所能組織二○三六年的奧運。這是十四億印度人的古老夢想，也是他們的願望。我們希望在你們的合作和支持下實現這個夢想。我相信印度將獲國際奧會支持。」

除了印度，波蘭總統杜達上個月也表明波蘭有意申辦二○三六年奧運；而印尼和墨西哥都預料將爭取二○三六年奧運主辦權。

二○二四、二○二八、二○三二年奧運將依序由巴黎、洛杉磯和澳洲布里斯本舉辦。

印度在本屆亞運奪下廿八金寫下該國新高，獎牌總數超過一百面，排名第四位。印度二○二一年在東京奧運贏得七面獎牌，包括一面金牌，亦寫下該國新頁。

印度最受歡迎的運動板球，本周並與其他四項運動同被選入二○二八年的奧運比賽項目。莫迪表示，印度也希望能在二○二九年舉辦青年奧運會。他說，「運動不僅是贏得獎牌，還要贏得人心。」

印度 東京奧運 運動

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