亞帕運代表團啟程 愛爾麗不僅要當選手後盾還提供獎金
在台灣選手剛於杭州亞運締造平史上最佳的19金20銀28銅成績後，第四屆杭州亞洲帕拉運動會也即將於22至28日登場，愛爾麗集團同台灣亞帕運選手都已經做好準備，除了總裁常如山和執行長劉怡萱都將隨隊出征外，愛爾麗也準備好豐富獎金將給予在這次賽會創造佳績的選手，以期待選手全力以赴共創佳績。
今年是第四屆亞洲帕拉運動會，過去前三屆，中華隊在2010年廣州亞帕運獲得8金7銀11銅、2014年仁川帕運獲得4金10銀24銅，上屆2018年雅加達亞帕運獲2金9銀14銅，面對外界的競爭加遽，讓中華隊總體成績出現萎縮，今年亞帕運將是關鍵的一役。
愛爾麗總裁常如山在今年4月獲得中華帕林匹克總會頒贈「公益親善大使」後，便戮力同心攜手推展身障運動，常如山透露，「我過去也是運動員，最了解運動員的心酸；同時，父親的家訓，有能力時就要對國家社會付出，在有限的生命，留下善的循環。」
雖然常總裁是泰拳好手，但在接觸了台灣身障運動後，更感受到身障運動者的辛苦，他說：「我非常佩服身障運動員的毅力，他們的辛苦要比一般選手強度要更高過於十倍，其實我們的贊助只不過是小愛，真正大愛是這些執行的選手。」
基於對社會的正向回饋和父親的家訓下，愛爾麗集團與今年台灣亞帕運的選手共同站在一起，扛起今年亞帕運的重責大任，常如山說：「成績固然重要，但重點是選手要能享受比賽的過程，不管輸贏，全力以赴！」
同時，愛爾麗集團也準備好豐富的獎金，常如山說：「表現好的選手，我們自然會多發一點獎金，但重要的是，希望中華隊要在比賽中表現出運動家精神，在杭州亞帕運中表現出台灣人的拼博精神。」
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