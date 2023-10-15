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自由車／日本盃公路賽 台灣囝仔馮俊凱、杜志濠作伴

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馮俊凱第4次挑戰經典賽道再次殘念，未能完賽。圖／美利達自行車提供
馮俊凱第4次挑戰經典賽道再次殘念，未能完賽。圖／美利達自行車提供

2023日本盃公路賽是亞洲最高等級的單日賽，今天共有107位頂尖好手出賽，但受低溫濕冷天氣影響，僅有48位選手順利完賽，我國好手馮俊凱和杜志濠都在第8圈結束比賽，沒能順利騎回終點。

日本盃原本是16圈賽段，考量天氣低溫溼冷，開賽前領隊會議決議減少到13圈，但第4度挑戰經典賽道的馮俊凱在第8圈就結束賽程，他說：「回想若是十年前，那時候的我還有一點點的爬坡能力，或許有機會，但現在或許需要200%的力量才有機會，同時還要天時地利人和還有運氣才有可能。」

馮俊凱今天的任務主要是協助宇都宮閃電車隊的隊友谷順成和澤田時，取得較好的位置，代表巴林勝利車隊的杜志濠的任務則是擔任突圍手。杜志濠說：「我賽前研究了一下，在日本盃要在爬坡突圍，在三四分鐘要有500瓦的輸出能力，你才有辦法在最前面，如果沒有這樣的能力的話，就是要想辦法活下去，去年的冠軍在最後三圈，都是480-500瓦爬完。」

杜志濠在集團分裂時就已經掉隊，最後是在隊車的車隊中奮力向前追，才追到馮俊凱所在的集團，兩位台灣好手最後兩圈一起騎、一起結束比賽。

首度參加日本盃的杜志濠提到，很開心在賽事和馮俊凱相遇，在集團中還可以聊一下天，他說：「「有台灣選手在一起比賽感覺蠻好的，心裡有一種安心感，我也鼓勵未來有更多年輕選手到這個層級來比賽，更多選手可以看到這樣的比賽，對於台灣自由車競技的提升都是非常有幫助的。」

馮俊凱也很開心在頂級賽事遇到同胞，希望未來有更多台灣選手能來挑戰這樣等級的一級賽事。

杜志濠首次挑戰亞洲最高等級單日賽事日本盃。圖／美利達自行車提供
杜志濠首次挑戰亞洲最高等級單日賽事日本盃。圖／美利達自行車提供

馮俊凱 自由車 經典賽

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