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印度盼實現古老夢想 有意申辦2036奧運

中央社／ 孟買14日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在孟買（Mumbai）舉行的國際奧林匹克委員會（IOC）年會開幕式上表示，印度有意在2036年舉辦奧運。 法國新聞社
印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在孟買（Mumbai）舉行的國際奧林匹克委員會（IOC）年會開幕式上表示，印度有意在2036年舉辦奧運。 法國新聞社

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在孟買（Mumbai）舉行的國際奧林匹克委員會（IOC）年會開幕式上表示，印度有意在2036年舉辦奧運。

路透社報導，印度從來沒有主辦過奧運，但2010年德里（Delhi）主辦了大英國協運動會。

莫迪表示，「印度將盡其所能組織2036年的奧運。這是14億印度人的古老夢想，也是他們的願望。」

「我們希望在你們的合作和支持下實現這個夢想…我相信印度將得到國際奧會支持。」

除了印度，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）上個月也表明波蘭有意申辦2036年奧運；而印尼和墨西哥都預料將爭取2036年奧運主辦權。

2024、2028、2032年奧運將依序由巴黎、洛杉磯和澳洲布里斯本舉辦。

印度是發展中的體育強國，在本屆亞運奪下28金寫下該國新高，獎牌總數超過100面，排名第4位。

印度還曾在延至2021年舉行的東京奧運贏得7面獎牌，其中包括1面金牌，亦寫下該國新頁。

印度最受歡迎的運動板球，本周並與其他4項運動同被選入2028年的奧運比賽項目。

莫迪表示，印度也希望能在2029年舉辦青年奧運會。他說，「運動不僅是贏得獎牌，還要贏得人心。」

亞運

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