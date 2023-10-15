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自行車／時代騎輪節今登場 17國、超過5千車友齊聚台中

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2023時代騎輪節於台中盛大登場。圖／台中市運動局提供
2023時代騎輪節於台中盛大登場。圖／台中市運動局提供

國內單車年度盛會「2023時代騎輪節」今天台中市政府府前廣場熱鬧鳴槍出發，今年共吸引17個國家、達5300名車友參加，一同完成105公里路線，途中台中知名景點科湳愛琴橋、松鼠坡和清水高美濕地等，挑戰自我同時也能欣賞台中景致。

台中運動局長李昱叡今天代表市長盧秀燕出席開幕，他感謝主辦單位辦理優質的自行車活動並致力推廣單車運動，也為現場所有車友加油打氣。李昱叡表示，時代騎輪節是自行車車友每年必備清單賽事，今年活動以台中市政府府前廣場作為起終點，除經過科湳愛琴橋、清水高美濕地，今年路線也重返台中海濱新地標濱海橋，最後到望高寮，讓車友能欣賞台中市山海屯各區面貌。

運動局指出，時代騎輪節獲教育部體育署評選為112年運動i台灣2.0競爭型專案計畫，顯見台中打造自行車成為地方特色運動已深獲肯定，期望透過此類大型活動舉行，持續推動台中市運動產業的發展。

今日活動知名藝人江宏恩、段慧琳皆為首次參加，另有多位單車界網紅如Kol-Carlos、邱個（SBD）、夏美、黃文忠、公路車小馬、潮猿公主、曾晴、舒舒、陳小度等皆與車友一同挑戰，現場設有知名單車品牌特賣會活動、除了提供美食、表演外，更設有自行車試乘體驗、街頭藝人表演等活動，完賽的車友除了獲得完賽獎牌之外還能參加現場抽獎活動，多項品牌大獎讓車友一同享樂。

運動局表示，盧秀燕上任後推廣酷運動酷城市，持續推動單車運動，軟硬體建設兼併發展，全民及競技均衡推廣，硬體部分台中擁有全國首座經國際自由車總會認證的台中自由車場，近年也成功舉行全中運與全運會自由車場地賽、全國自由車錦標賽及2023國際自由車經典賽等大型賽事，在人才培育上如廣州與仁川亞運金牌蕭美玉、2020東京奧運國手馮俊凱等。

自由車 全中運 體育署

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