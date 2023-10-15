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全運會／射擊10公尺空氣手槍 「證件妹」吳佳穎摘生涯首金

中央社／ 台北15日電
我國射擊女將吳佳穎。圖／中華奧會提供 陳宛晶
我國射擊女將吳佳穎。圖／中華奧會提供 陳宛晶

112年台南全國運動會的射擊項目在林口公西靶場舉行，今天登場的女子10公尺空氣手槍，亞運好手「證件妹」吳佳穎以239分拿下全運會的首面個人項目金牌。

今年的杭州亞運，吳佳穎和余艾玟、劉恆妤在女子10公尺空氣手槍拿下團體銅牌，也是射擊代表隊在亞運的唯一1面獎牌。

回國後馬不停蹄地投入全運會賽場，吳佳穎先在6輪的資格賽以576分、15次命中靶心的優異成績打破大會紀錄575分搶下資格賽第1，最終大會取資格賽前8名晉級決賽。

進入決賽後吳佳穎表現更加出色，前2輪分別射下50.2、50.5的高分，讓她在後續的7輪賽事中始終穩居第1，如願拿下全運會的首面個人金牌，銀、銅牌分別為台東縣鐘儀茹、新北市陳俞如。

吳佳穎賽後接受大會訪問時說，因為全運會的對手都是亞運的隊友，大家水準都很高，所以在場上的緊張度和亞運差不多，「我就是告訴自己要專心在靶間，能拿到這第1面金牌也算是苦盡甘來。」

除了拿到個人金牌外，吳佳穎還和李沛晴、陳文萱合力以1700分，替高雄市拿下女子10公尺空氣手槍的團體金牌，銀、銅牌分別為桃園市、新北市。

吳佳穎接下來還將參加全運會的「10公尺空氣手槍混合團體」、「25公尺火藥槍個人和團體」等2個項目，全運會一結束後就赴韓國昌原市參加亞洲錦標賽續拚奧運資格。

吳佳穎 全運會 亞運

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