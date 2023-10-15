足球／無緣石油資本！ 足壇豪門曼聯收購案撤回

拉扯近一年的曼聯收購案告終，由商人賈西姆領銜的卡達財團，撤回對曼聯55億英鎊的收購提案，未達曼聯老闆格雷澤家族估值的60億英鎊。這對賽季初跌跌撞撞的曼聯更是打擊，賈西姆本已替曼聯準備超過10億英鎊的啟動資金，用於投資球隊與新球場計畫，但格雷澤家族選擇自利模式，曼聯無緣巨額投入。

卡達財團盼力挺曼聯

根據《天空體育》報導，由商人賈西姆領銜的卡達財團，15日確定撤回收購曼聯的報價。曼聯老闆格雷澤家族自去年11月就散播出售消息，潛力下家包含賈西姆的財團與英國億萬富豪吉姆爵士，不同於後者接受收購部分股權，賈西姆對曼聯勢在必得，積極想增大投入，打算百分百獲得曼聯的所有權。

賈西姆的收購方案在近期有顯著的突破，據傳他們出價超過55億英鎊，這已經是全球體育俱樂部易主的最高出價（紀錄保持人為NFL美式足球的華盛頓指揮官隊，易主價是60.5億美元，約是50億英鎊），且賈西姆一方同意償還曼聯身上的所有債務（自格雷澤家族入主後，曼聯共支付9億鎊利息、並虧損3.2億鎊），然而，格雷澤家族對曼聯的估價卻高達60億鎊，堅決不賣，逼退卡達財團。

足球金融財務專家馬奎爾此前提過，格雷澤家族從2005年收購曼聯，但在18年後仍存在巨大的債務，說明他們樂於接受投資，也常利用曼聯的金字招牌吸金、貸款，即便貴為足壇頂級豪門的曼聯本身吸金力十足，但虧損與貸款深深影響曼聯在轉會窗口的購買力。

球迷：格雷澤家族滾！

曼聯本季狀態相當糟糕，當前在英超聯賽僅排中游，歐冠小組賽2戰盡墨，球迷們已經忍無可忍，時能見到曼聯球迷進場舉牌『Glazers Out！（格雷澤家族滾蛋）』，曼聯在近十年僅拿到一座歐霸冠軍、一座足總盃冠軍、2座聯賽盃冠軍，重要的英超與歐冠都掛蛋，這對頂級豪門來說是不能接受的。

而隨著格雷澤家族不願意放手曼聯這塊吸金招牌，原本備受球迷期待的新老闆賈西姆、所承諾超過10億鎊的啟動資金，無緣給到曼聯。除此之外，格雷澤家族更傳出有意讓吉姆爵士入局，釋出部分股權換取資金投入，新入局的富豪是否全力掏錢輔助曼聯仍是問號（據傳僅持有四分之一股權），曼聯復興之路恐怕會走得較為坎坷。

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