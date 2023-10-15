網球／去年約克維奇奪冠 特拉維夫公開賽因以巴戰爭取消

以色列和巴勒斯坦上周爆發衝突，戰事持續進行，ATP世界巡迴賽已宣布，原本下月登場的特拉維夫公開賽將取消舉行。

特拉維夫公開賽去年總獎金94萬9475美金，屬於ATP 250系列，是賽事相隔26年來再度於以色列舉行，由塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）擊敗克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic）帶走金盃。

特拉維夫是以色列第二大城，今年的特拉維夫公開賽原訂11月5日到11日進行，但因以巴爆發戰爭，ATP宣布，基於球員、球迷的安全考量，取消今年賽事。

ATP主席高丹茲（Andrea Gaudenzi）表示，以色列發生的慘狀讓人難以理解，「我們強力譴責任何形式的恐怖主義，並為衝突中無辜喪生的生命表示哀悼，希望並祈禱該地區的和平。」

商品推薦