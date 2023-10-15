挑戰全運會5連霸 高市女子手球小港國中集訓
為迎接下週末開始舉行之全國運動會，高雄市男女手球代表隊正積極練兵。男子手球代表隊正在三民家商進行集訓；女子手球代表隊以高雄高商為核心加緊操練，今年尋求5連霸。
為適應全運會室內木質地板比賽場地，女子代表隊近期特別借用小港國中的室內手球場進行集訓。高雄市手球委員會主任委員何權峰與總幹事王文霖14日前往訓練場地，為選手們加油打氣，並贈送加菜金，鼓勵選手全力以赴，追求冠軍榮譽。
何權峰表示，對高雄市男女手球代表隊表現感到自豪，期待比賽中展現卓越表現，並承諾手球委員會將繼續關心與支持，確保選手賽場上發揮最佳水平爭取佳績。
高雄市女子手球代表隊已連續4屆贏得全國運動會女子手球冠軍，今年尋追求蟬聯五連霸；男子手球代表隊在民國102年、104年全運會曾奪得冠軍，今年將爭取最佳成績。女子手球代表隊主要選手來自高雄高商；男子手球代表隊選手主要來自三民家商、文山高中與仁武高中。
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