2023台北城市盃冰球賽落幕 U10環球鯊魚、U12台北銀獸封王

中華民國冰球協會主辦的2023年台北城市盃少年冰球錦標賽，於10月11日至14日在台北小巨蛋冰上樂園火熱開打，經過4天的激戰，今(14)日迎來冠軍戰高潮，U10組別由台灣冰球俱樂部強權環球鯊魚奪冠，U12組別則由老牌勁旅台北銀色野獸捧起冠軍金盃。

作為台灣冰球年度最重要的賽事之一，城市盃少年冰球錦標賽過去曾因疫情停辦，今年的城市盃是疫情後首次邀請國外球隊參賽，本次賽事分為Cross-Ice 3v3、U10、U12和U14四個組別，全部有27支球隊，包含5支香港隊伍，共計384名「冰球小將」齊聚一堂，共展冰球運動風采。

U10冠軍戰於下午率先登場，由台灣冰球俱樂部強權環球鯊魚對決老牌勁旅台北銀色野獸，第一節環球鯊魚靠著鍾以翔「梅開二度」，率隊取得2：0領先；進入第二節，環球鯊魚繼續打速度戰，李品賢連進2球，並且有效壓制對手進攻，第三節環球鯊魚乘勝追擊，魏瑋辰、葛承勳各貢獻1球，最終就環球鯊魚以6：1勝出，勇奪疫情後的首座城市盃冠軍。

環球鯊魚冰球俱樂部成立近20年，致力於培育年輕選手，總教練楊承諭表示，「大家都很團結，該傳該跑都有做到位，每一位球員都發揮很好，大家很盡力拿下這場比賽。」

這也是楊承諭帶隊以來的第一座冠軍，「之前在大大小小比賽中，我們拿了快10座亞軍，很開心終於贏得期待已久的冠軍，對我來說意義非凡，也是團隊努力的最佳證明。」

環球鯊魚隊長魏瑋辰在比賽中展現領袖風範，在攻守兩端都有出色表現，他7歲先接觸花式滑冰，後來出色的滑冰技巧被教練相中，因而轉戰全副武裝的冰球運動，他笑說：「之前練滑冰練到一直哭，打冰球很好玩，練球也不覺得辛苦，希望未來能到國外去打球。」

今晚的U14冠軍戰上演「台港大戰」，由台北銀色野獸對戰香港颱風隊，首節雙方互有來往，但始終無法越雷池一步，第二節台北銀獸在進攻端持續施壓，徐可芯把握單刀機會進球，接著李曜宇精彩傳中球，助攻陳以樂破門，擴大至2：0領先，第三節尾聲陳宣穎突破防守追加保險分，終場台北銀獸以3：0打敗香港颱風隊。

台北銀色野獸經理陳彥志在賽後表示：「我們這場比賽做了充分的準備，球員們完美執行戰術，尤其徐可芯第二節的單刀進球，成功帶起球隊氣勢，第二顆進球配合得超好，侯辰熹與蕭又宸兩位守門員精彩的表現也是贏球關鍵。」

為台北銀獸攻入致勝進球的徐可芯表示：「真的很開心！從沒想過自己會在這麼重要的冠軍戰中進球，尤其是攻破實力超強的香港守門員。」作為陣中唯二的女選手，徐可芯的技巧和速度絲毫不輸男生，她也非常享受跟男球員碰撞。

台北銀色野獸從2001年成立至今已有22年歷史，梯隊規模從U6到成人隊，是國內規模數一數二的冰球俱樂部，經理陳彥志曾經是國家代表隊的一員，自國家隊退役後，他懷著回饋基層及對俱樂部的深厚情感，決定投身於培育年輕球員，在冰場教球已有將近20年資歷，而帶隊教練游松穎本身也是現役國手。

台北城市盃少年冰球錦標賽圓滿落幕，賽事也大獲外隊教練、選手及家長的好評，香港颱風隊教練表示，「很榮幸有機會來到台灣交流、切磋球技，我們獲得寶貴的經驗，也感受到寶島對冰球運動的熱情與支持，期待明年再來參賽。」

2023年台北城市盃少年冰球錦標賽U10組冠軍環球鯊魚，總教練楊承諭（後排中間）。 主辦單位提供

U14冠軍戰台北銀色野獸3：0擊敗強敵香港颱風隊。 主辦單位提供

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