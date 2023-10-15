亞帕運中華94人參賽 總統授旗

第4屆亞洲帕拉運動會將在22日在杭州舉行開幕式，今年我國共派出94位運動員參與14項運動種類，昨天蔡英文總統也親自為今天將啟程的我國代表團授旗，並頒發10萬元加菜金與必勝徽章，她也勗勉教練與選手爭取最高榮耀。

上屆亞帕運我國代表團共拿下2金9銀14銅，在獎牌榜上排名第17名，而今年我國也再派出94位選手參賽，其中不乏上屆亞帕運或是東京帕運奪牌高手將再度代表我國出賽，組成史上最大代表團出征杭州，希望能夠延續亞運氣勢再創佳績。

昨授旗儀式，蔡總統親自頒發加菜金與必勝徽章由輪椅網球選手黃楚茵與地板滾球選手張孜維代表接受，並以東京帕運紀錄片中一段話「奧運是英雄誕生的地方，帕運是英雄匯集的地方，亞帕運也是如此」勉勵選手。

蔡總統也感謝選手透過競技運動訴說自己生命故事，「選手除了能讓大家看到台灣的體育實力外，也能藉此讓民眾更認識身心障礙運動。政府過去幾年也持續優化選手待遇並加強相關設施，未來也會持續挹注資源，成為選手、教練堅強後盾。」

亞帕運我國代表團將在今天起分成3批搭乘直航航班啟程杭州，全團選手及教練將搭乘豪華經濟艙及商務艙機位，以降低搭機勞頓爭取佳績。

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