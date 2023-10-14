斯巴達障礙跑平溪登場 為參賽勇士帶來史上最大考驗

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，暌違半年後今天首度來到新北平溪龍華書院點燃戰火，全天然的原始森林場域、高低起伏的賽道和深及腳踝的泥濘，為熱愛挑戰的斯巴達勇士帶來堪稱是「史上最大的考驗」。

在競爭最激烈的BEAST（野獸）組男子精英組由首度來台參賽的義大利26歲IT工作者Davide Liu封王，女子精英組則由在4月於高雄小港公七公園站封后的神哉穗香奪冠，而台將蔡榮峻、王南評則分列男女總排第2。

斯巴達障礙跑新北平溪龍華書院站未戰先轟動，大會總監陳功儒表示，平溪賽事這個場地是台灣斯巴達障礙跑以來，第一個在原生森林整建出來的賽場，是經由工作人員長達兩周的工作成果，難度非常高，路段非常具有挑戰性，從開始報名後8500至9000名額被秒殺，滿額後都沒辦法於現場報名，足見大家對平溪賽站的喜好程度。

今在競爭最激烈的BEAST組中冷門頻傳，選手一開始就被遠遠的拉開，過去都在中國征戰的義大利IT工程師Davide Liu，展現絕佳的強心臟能力，在第一道關卡後就輕易的甩掉其他人，最終以3小時整又37秒成績，竟然比居次的41歲台將蔡榮峻快了近26分鐘。

女子精英組冠軍則依然由25歲日本151公分的神哉穗香也以近30分鐘誇張的差距，繼4月高雄小港公七公園站封后後又再拿下本站女子精英組冠軍，她笑說：「別看我拿到冠軍，我是一路在森林裡滑倒邊尖叫才跑完的，雖然日本也有同樣高海拔上上下下的比賽，但都沒有像這一段這樣的難度，這肯定是我跑過最困難的賽段了。」

台將今天也有搶眼的表現，4月前在高雄腳踝嚴重受傷的41歲蔡榮峻，雖然因為沒有做上半身的鍛鍊，導致在計多負重關卡放棄接受懲罰，但他最終還是意外獲得總排第二、台灣第一的成績，而且這僅僅是蔡榮峻繼2021年以來的第二場斯巴達比賽而已，他說：「成績還算可以，中間部份的越野跑很有挑戰性，但不好意思我得先下了，下午還要趕場去跟周青會合跑101登高賽。」

最令人意外是年初從日本學成返台的22歲台南選手王南評，4月在高雄站就拿下總排第4，這次成績再大躍進到總排第2、台灣第一，她說：「確實有點意外，路段很硬，我一直在滑倒摔的頻頻尖叫。」 女子精英組前二神哉穗香（左）、王南評。圖／大會提供

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