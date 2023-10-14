亞運奪金不可思議 許皓鋐想挑戰圍棋世界冠軍

「面對世界頂尖棋手，每贏下一盤都是奇蹟。」9月28日這天，對於圍棋棋士許皓鋐而言，是個不可思議的日子，這面亞運金牌讓他在亞洲棋壇留名，而他下一步想要踏上世界舞台，挑戰更高難度的世界冠軍。

22歲圍棋好手許皓鋐，5歲開始學棋，2013年初入段成為職業棋士，他在8年級後申請在家自學，為了到台北的棋院學棋，每天搭高鐵往返新竹、台北，維持6年時間，日復一日訓練，也磨出他對圍棋的堅持。

許皓鋐去年在台灣9項大賽中狂掃8冠，看似風光，但在國際賽成績不如意，讓他始終耿耿於懷，雖然他面對棋盤時表情總是冷靜沉穩，在接受中央社專訪時，回答每個問題之前，也是反覆思考後才緩緩吐露出答案，如同比賽落子時謹慎，看似沒有太多情緒起伏的他，卻曾經陷入自我懷疑，甚至自嘲「萬年一輪遊」。

許皓鋐小時候就被冠上「圍棋神童」的稱號，到12歲成為職業棋士，令人稱羨的天份和經歷，他也曾有過煩惱，「可能認真訓練很長一段時間，但是成績沒有進步 ，不知道這些訓練是在幹嘛 ，越來越沒有信心，那段懷疑自己過程滿累的」。

就像在棋盤上面對對手落子後積極思考應對，許皓鋐對於眼前挫折和低潮，同樣選擇正面迎戰，他說：「這個東西不是你想要跨過就能跨過，我能做的就是承認自己可能還是有不足之處、繼續努力，相信總有一天能跨過去。」

中國選手柯潔（左）、中華隊選手許皓鋐（中）和南韓選手申真谞在圍棋男子個人賽頒獎儀式上。 新華社

從杭州亞運分組賽初期信心不足，到跨入8強賽後，許皓鋐每一手棋不再綁手綁腳，他透露：「畢竟進入8強後，對手都是最頂尖的，輸了也很正常，最後3盤棋，每盤盡量去拚，結果怎樣其實沒特別在意」。

或許就是因為心裡沒有太多包袱，成為許皓鋐在8強賽能擊敗世界第2名的韓國選手朴廷桓、4強賽扳倒世界第1韓國選手申真諝，到金牌戰力挫世界第3的中國選手柯潔的關鍵。

一連擊敗世界前3棋士，許皓鋐頓時成為亞洲棋壇的風雲人物，就連他自己也直呼：「整個過程都很不可思議，面對世界頂尖棋手，想要贏一盤，都很不容易 ， 等於每贏下一盤， 都是一種奇蹟。」

不過，圍棋睽違13年重返亞運，儘管今年出現在杭州亞運舞台，但未列入3年後名古屋亞運項目，許皓鋐表示，圍棋進入亞運，可能一輩子只有1次機會，之前就很想要把握機會，對於能突破重圍拿下這面金牌，是他從未想過的事情。

透過亞運，讓人重新認識這位靦腆的圍棋少年，而許皓鋐還有更遠大的夢想，希望能在世界賽為台灣爭取更好的成績，許皓鋐表示，這面亞運金牌提升自己不少信心，接下來將挑戰更高難度世界冠軍。

從方正格線棋盤上黑、白棋子之爭，到站上頒獎台最高的位置，許皓鋐成為鎂光燈焦點，讓他至今還是有點不太適應、備感壓力，他強調，這面金牌不是他一個人的努力或家人的幫助就能做到，他特別提到亞運隊友賴均輔同樣表現出色，「均輔帶給我很多衝擊和信心，希望大家不要那麼關注在我身上，可以同樣關注圍棋其他人努力、表現」。

總統蔡英文（右）12日在總統府接見「第19屆杭州亞洲運動會」台灣代表團，奪得亞運圍棋首金的選手許皓鋐（左）代表回贈蔡總統金牌棋盤。中央社記者鄭傑文攝 112年10月12日 中央社

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