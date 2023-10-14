足球／YAMAHA CUP中區預賽開踢 39隊爭2席決賽門票

「第14屆YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽」中區預賽今、明兩天在台中朝馬足球場熱鬧開踢，由39支球隊競爭2席前往全國總決賽門票，台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往關心致意，感謝主辦單位積極推廣足球運動，也鼓勵孩子享受運動帶來的快樂與健康。

李昱叡表示，市長盧秀燕持續深耕台中足球發展，辦理多元活動，YAMAHA CUP已經持續舉辦第14年未中斷，是基層足球具備指標性的賽事之一，報名數激增，全台灣分五區辦理預賽，中區參加隊伍包含台中、彰化、南投及新竹等地球隊，爭取晉級全國賽機會，賽事擁有高水平、高張力的氛圍，感謝YAMAHA企業支持基層足球運動，打造足球交流競技的平台。

李昱叡指出，近年台中各級足球隊奪下多項冠軍，台中市男足代表隊更於今年全運會，成功締造全國運動會三連霸紀錄。此外，市府投入15.1億元的台灣首座「台中市國際足球運動休閒園區」已於今年4月開工，另西屯11人制足球競賽場也力拚年底完工，未來台中重要幹道74號快速道路沿線可達6座11人制足球場，並可調撥出10座8人制，可供訓練及賽事使用，市府持續優化足球環境，扎根人才培養，提升台灣足球的實力與國際接軌。

台中市運動局說明，市長盧秀燕上任後，台中市首度引進深受親子喜愛的「迷你足球」，也連年舉辦相關足球活動，使足球發展向下扎根，今年陸續辦理「台中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽預賽」、「安聯小小世界盃」，今年底前也將舉辦「國民小學迷你足球賽中區挑戰賽」，持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，打造台中成為足球運動的友善運動城市。

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