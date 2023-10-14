健美健身／大專盃校院參與數創新高 爭取納入全大運

中華民國大專校院112學年度健美錦標賽今天在台北市立大學中正堂展開，本屆全國校院參與數，創大專健美委員會成立以來新高。

中華民國大專體總會長王淑音致詞時表示，第一次受邀親臨現場觀賞健美比賽，震撼人心的舞台燈光音效著實讓人驚豔，加上活動主角們展現出平時辛勤耕耘的健壯體魄，讓此次大專盃更有看頭。

大專健美委員會主委戴遐齡提到，健美健身運動在中華民國健美健身協會理事長許安進，近5年來的大力支持推動下，健身人口數大幅度提升，紮根基層學生教育，讓更多的年輕學子參與學生組放眼未來銜接社會組，進而增加國際競爭力。

中華民國健美健身協會理事長許安進補充說明，目前全國共有102所大專院校擁有健美隊或健身社，健美健身運動的普及程度已趨成熟，也特別向大專體總王會長喊話爭取，將健美項目納入全大運，增加更多國內大專院校健美健身愛好者的投入。 大專校院112學年度健美錦標賽今天在台北市立大學中正堂展開。圖／中華民國健美健身協會提供

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