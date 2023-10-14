宣傳全運會拚了！「我抬男人」黃偉哲被舉重選手高舉過頭

全國運動會即將在10月21日正式登場，為吸引市民觀看賽事、為選手們加油，台南市政府特別邀請台南子弟拍攝宣傳看板，並發揮創意、大玩與競賽相關諧音梗，例如舉重選手陳柏任抬起黃偉哲市長，標語是「我台南人」(我抬男人)，讓路過民眾不禁莞爾，網友們也留言「這很台南」、「超有趣XD」、「原來那個被抬的南人是市長 哈！」

市府表示，為了讓宣傳全運會看板吸睛、達到全民關注參與的目的，可謂絞盡腦汁，網羅全運會期間代表台南參賽的選手擔任廣告看板主角，其中不乏高顏值的明星運動員，市長黃偉哲市長更放下身段、展現高親和力，與選手們幽默入鏡，期望市民會心一笑之後能關注全運會賽事，共同為選手們加油。

除了舉重選手陳柏任抬起市長，跨欄選手鄭博宇則是跨越蝦米，標語是「是在跨蝦米」(台語：是在看什麼？)；游泳選手王昱翔高舉雙手蓄勢待發，標語是「真游泳氣」(真有勇氣)；排球選手楊博翔跳起殺球，市長卻蹲在地上搞笑排球，標語是「排球要用打的！」「市長排球？」。

體操選手蔡卉蕎展顯優美的後抬腿十字身形，標語是「十字路口 注意安全」；跆拳道選手徐皓祐則是呼應提著大包小包的市長，騰空躍起魄力一踢，標語是「好重！到了沒？」「我跆拳道！」；另外還有桌球選手文俞融發球前對球吹氣，標語是「怕痛的話，先幫你呼呼」等等有趣標語。

台南市政府表示，黃偉哲任內以「提升運動風氣，打造運動城市」為施政目標，積極規畫興建全民運動中心、成立體育局，並以全運會為軸心同步啟動興建各項運動場館及設施。期望民眾可以共同關心參與賽事，感受台南的蛻變。 歡迎市民打卡、蒐集不同類型的創意看板，一起為即將到來的全運會加溫。 體操選手蔡卉蕎展顯優美的後抬腿十字身形，標語是「十字路口 注意安全」。圖／台南市政府提供 游泳選手王昱翔高舉雙手蓄勢待發，標語是「真游泳氣」(真有勇氣)。圖／台南市政府提供 全運會大使籃籃為選手加油。圖／台南市政府提供 排球選手楊博翔跳起殺球，市長黃偉哲卻蹲在地上搞笑排球，標語是「排球要用打的！」「市長排球？」。圖／台南市政府提供 跆拳道選手徐皓祐下方是提著大包小包的市長黃偉哲，騰空躍起魄力一踢，標語是「好重！到了沒？」「我跆拳道！」。圖／台南市政府提供 桌球選手文俞融發球前對球吹氣，標語是「怕痛的話，先幫你呼呼」。圖／台南市政府提供 跨欄選手鄭博宇標語是「是在跨蝦米」(台語：是在看什麼？)。圖／台南市政府提供

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