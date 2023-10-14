蔡英文為亞帕運代表團授旗

2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會將在10月22日至28日登場，蔡英文總統今天授旗給我國亞帕運代表團，期勉選手與教練們爭取最高榮耀。

蔡英文表示，本屆亞帕運是歷來代表團參賽種類最多、醫療防護人員配置人數最高、引進最多專業輔助人員的一次，特別代表國家感謝隨隊醫師、防護員、照護員、陪跑員、點頭員、拔劍員及軌道操作員等轉業人員的辛勞，以及對從培訓到組團參賽的所有選手級教練的辛勞付出給予衛冕及肯定。

蔡英文當場頒授國旗及團旗給代表團團長穆閩珠及副團長張雷鳴，並特別致贈加菜金及必勝徽章為選手打氣，分別由輪椅網球選手黃楚茵及地板滾球選手張孜維代表接受，相信台灣選手的參賽，對關注亞帕運的國人與提升國際關注，都是重要的台灣英雄。 蔡英文總統（左）今天頒授國旗給我國亞帕運代表團團長穆閩珠（右），期勉選手與教練們爭取最高榮耀。記者潘俊宏／攝影 蔡英文總統（左）今天頒授團旗給我國亞帕運代表團副團長張雷鳴（右），期勉選手與教練們爭取最高榮耀。記者潘俊宏／攝影 蔡英文總統（左）與教育部長潘文忠（右）今天致贈必勝徽章為台灣亞帕運代表團選手打氣，由地板滾球選手張孜維（中）代表接受 蔡英文總統今天授旗給我國亞帕運代表團，期勉選手與教練們爭取最高榮耀。記者潘俊宏／攝影

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