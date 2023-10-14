亞帕運／蔡英文授旗頒必勝徽章 代表團首批15日啟程

在杭州亞運於日前落幕後，第4屆亞洲帕拉運動會將在22日於杭州接續登場，今天總統蔡英文也親自為代表團授旗，並頒發10萬元加菜金與必勝徽章，她也鼓勵選手除了讓大家看到台灣的體育實力外，也希望藉此讓更多人認識身心障礙運動。

第四屆亞帕運將在22至28日在杭州舉行，在上屆賽事中我國共拿下2金9銀14銅的佳績，在獎牌榜上排名第17名，而今年我國將再有94位好手分別參與田徑、游泳、柔道、跆拳道、射擊、射箭、健力、桌球、羽球、圍棋、地板滾球、輪椅網球、輪椅籃球、輪椅擊劍等14種競賽種類。

在代表團出發前夕，總統蔡英文也在今天親自為代表團授旗，並頒發加菜金與必勝徽章，分別由輪椅網球選手黃楚茵、地板滾球選手張孜維代表接受，在致詞時她也引用兩年前東京帕運授旗儀式上曾說過，奧運是英雄誕生的地方，而帕運則是英雄匯集的地方，帕運是如此，亞帕運也是如此，藉此鼓勵選手。

今年亞帕運我國不僅有多位昔日帕運、亞帕運奪牌名將參與其中，更有6位高中選手脫穎而出，蔡英文也強調，希望在經驗傳承和相互扶持下，選手除了能讓大家看到台灣的體育實力外，也能藉此讓民眾更認識身心障礙運動，而政府過去幾年也持續優化選手待遇並加強相關設施，未來也會持續挹注資源，成為選手、教練的堅強後盾。

今年亞帕運以「心相約，夢閃耀」作為賽事口號，中華帕拉運動總會也表示，各選手、教練都期待能用閃耀的競賽表現，讓世界為台灣喝彩，也邀請國人一同為台灣英雄喝彩。

蔡英文總統（中）與教育部長潘文忠（左）今天致贈加菜金為台灣亞帕運代表團選手打氣，由輪椅網球選手黃楚茵（右）代表接受。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏 蔡英文總統（左）今天頒授團旗給我國亞帕運代表團副團長張雷鳴（右），期勉選手與教練們爭取最高榮耀。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏 蔡英文總統（左）今天頒授國旗給我國亞帕運代表團團長穆閩珠（右），期勉選手與教練們爭取最高榮耀。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏 蔡英文總統今天授旗給我國亞帕運代表團，期勉選手與教練們爭取最高榮耀。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

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