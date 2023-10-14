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全運會聖火抵達最終站馬祖 劃下2週傳遞句點

中央社／ 台南14日電
2023全國運動會聖火傳遞到馬祖。圖／體育局提供
2023全國運動會聖火傳遞到馬祖。圖／體育局提供

112年全國運動會10月21日將在台南市登場，聖火昨天進入最終站連江縣馬祖，完成為期2週的傳遞。

台南市政府體育局今天發布新聞稿指出，全運會聖火昨天抵達台澎金馬地區最北端的連江縣馬祖，也是聖火離島傳遞第3站；聖火隊傍晚在媽祖巨神像前展開聖火傳遞，一路從巨神像沿著蜿蜒山路經過著名地標「馬祖劍碑」，最後送達天后宮，劃下完美句點。

全運會聖火傳遞為期2週，首次以各縣市名勝古蹟作為聖火交接點，透過古蹟串連象徵台南和其他縣市交陪，以體育、文化、觀光及美食交流，感受台南古都400年澎湃人情味。

市府體育局表示，台灣本島及外島聖火傳遞昨天結束後，10月16日至19日將展開台南各區聖火傳遞任務，迎接21日起連續6天全運會賽程。

112年全國運動會10月21日將在台南市登場，聖火傳遞為期2週，首次以各縣市名勝古蹟作為聖火交接點，13日進入最終站連江縣馬祖，在媽祖巨神像前展開聖火傳遞。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年10月14日 中央通訊社
112年全國運動會10月21日將在台南市登場，聖火傳遞為期2週，首次以各縣市名勝古蹟作為聖火交接點，13日進入最終站連江縣馬祖，在媽祖巨神像前展開聖火傳遞。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年10月14日 中央通訊社

聖火 全運會

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