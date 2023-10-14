全運會聖火抵達最終站馬祖 劃下2週傳遞句點
112年全國運動會10月21日將在台南市登場，聖火昨天進入最終站連江縣馬祖，完成為期2週的傳遞。
台南市政府體育局今天發布新聞稿指出，全運會聖火昨天抵達台澎金馬地區最北端的連江縣馬祖，也是聖火離島傳遞第3站；聖火隊傍晚在媽祖巨神像前展開聖火傳遞，一路從巨神像沿著蜿蜒山路經過著名地標「馬祖劍碑」，最後送達天后宮，劃下完美句點。
全運會聖火傳遞為期2週，首次以各縣市名勝古蹟作為聖火交接點，透過古蹟串連象徵台南和其他縣市交陪，以體育、文化、觀光及美食交流，感受台南古都400年澎湃人情味。
市府體育局表示，台灣本島及外島聖火傳遞昨天結束後，10月16日至19日將展開台南各區聖火傳遞任務，迎接21日起連續6天全運會賽程。
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言