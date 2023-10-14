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北極羽賽／不敵世錦賽銀牌組合 王齊麟、李洋男雙8強止步

中央社／ 台北14日電
李洋（右）和王齊麟在北極羽球公開賽男雙8強賽落馬。（報系資料照 攝影／季相儒）
李洋（右）和王齊麟在北極羽球公開賽男雙8強賽落馬。（報系資料照 攝影／季相儒）

台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在北極羽球公開賽男雙8強賽，決勝局浪費最多領先5分優勢，最終以20比22、21比10、19比21不敵世界錦標賽銀牌、丹麥組合奧斯陸與拉斯穆森。

世界排名第11的王齊麟與李洋日前在杭州亞運為台灣隊拿下1面羽球男雙銅牌，其中李洋更是連2屆亞運都登上頒獎台，寫下紀錄，2人在亞運告一段落後，展開歐洲系列賽，首站先從在芬蘭舉行的超級500系列的北極羽球公開賽出發。

王齊麟與李洋今天面對曾拿下今年世錦賽銀牌的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen），過去雙方6度交手，「麟洋配」握有4勝2敗對戰優勢。

不過，台灣組合開局還在調整，陷入1比6落後，儘管曾扳平、並化解對手1個局點，可惜未能逆轉，以20比22將首局拱手讓人，「麟洋配」次局重振旗鼓，以21比10扳平戰局。

決勝局階段，「麟洋配」帶著11比6領先進入技術暫停，而對手在暫停過後急起直追，「麟洋配」在19比19平手時連丟2分，最終以19比21落敗。

另外，女雙部分，台灣組合李佳馨與鄧淳薫在女雙8強賽，碰上去年亞洲錦標賽銀牌、日本組合岩永鈴與中西貴映，以22比24、16比21敗下陣來。

李洋 麟洋配 羽球

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