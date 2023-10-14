桌球／WTT馬斯開特挑戰賽 林昀儒、陳思羽混雙奪冠

一掃杭州亞運桌球混雙「一輪遊」的陰霾，台灣組合林昀儒與陳思羽凌晨在WTT馬斯開特挑戰賽混雙決賽，以3比1擊敗日本新生代組合張本美和與松島輝空，拿下本季合作的第2座冠軍。

林昀儒與陳思羽歷經杭州亞運失利、混雙首戰爆冷落敗後，本週前進在阿曼舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特（Muscat）挑戰賽，一路過關斬將、闖進決賽，這也是繼突尼斯挑戰賽、阿拉木圖挑戰賽後，2人本季第3度躋身混雙決賽行列。

林昀儒與陳思羽決賽迎戰日本組合張本美和與松島輝空，對手分別年僅15歲、16歲，儘管年紀尚輕，卻在8強賽撂倒另1組經驗豐富的世界排名第2的日本組合早田希娜與張本智和，而張本美和正是張本智和的妹妹。

林昀儒與陳思羽今天混雙決賽以6比1強勢開局，儘管一度被對手追成2分差，林昀儒隨後發動正手強攻，加上對手略顯急躁，台灣組合趁機以11比7先馳得點。

台灣組合次局一度以10比7領先，但錯失不少機會球，反讓對手迎頭趕上，台灣組合以16比18讓出次局。

所幸台灣組合士氣並未受太大影響，隨後以11比8搶下第3局，而第4局則在3比4落後情況下，直接以一波8比0攻勢關門，最終以11比4勝出。

林昀儒與陳思羽本季合作的第2冠到手，這也是2人自去年9月搭檔以來的第3座金盃。

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