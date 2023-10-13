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北極羽賽／遭蓬帕威直落二擊退 戴資穎無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
北極羽賽第二輪，戴資穎落敗無緣四強。圖／Badminton Photo提供
北極羽賽第二輪，戴資穎落敗無緣四強。圖／Badminton Photo提供

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國羽球一姊戴資穎今天在女單8強賽遭遇世界排名第12名的泰國好手蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），最終戴資穎以19：21、21：23敗下陣來，無緣4強。

戴資穎與蓬帕威生涯前5度交手由戴資穎拿下4勝1敗對戰優勢，其中包括今年8月在世錦賽上就由戴資穎以直落二勝出，不過今天雙方再度碰頭戴資穎卻陷入苦戰。

在首局賽事中戴資穎在局中一度落入7：11落後，不過靠著一波6：1攻勢逆轉戰局，但今天狀況極佳的蓬帕威不但沒有被戴資穎拉開差距，反倒在16：18落後時打出一波4：0率先取得局點，儘管戴資穎先靠著直線加壓攻擊化解第一個賽末點，但仍是讓蓬帕威把握住一次網前攻擊機會，打穿戴資穎防線，以21：19先下一城。

第二局蓬帕威乘勝追擊，開賽後就打出4：2的攻勢，戴資穎接下來數次追平，並在19：20時蓬帕威一度擊出底線球被判界內，但戴資穎挑戰成功將比數扳成20：20平手、延長戰線，但最終蓬帕威仍是以23：21勝出，戴資穎止步於8強。

戴資穎 羽球 世錦賽

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