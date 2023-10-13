桌球／陳思羽黃怡樺5局惜敗 無緣WTT挑戰賽決賽

台灣桌球選手陳思羽稍早在WTT馬斯開特挑戰賽女單8強賽失利後，女雙4強賽與黃怡樺聯手，在先搶下2局後連丟3局，以2比3不敵香港組合吳詠琳與朱成竹，無緣決賽。

陳思羽在結束杭州亞運賽事後，本週轉戰在阿曼舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特（Muscat）挑戰賽，女單、女雙與混雙都有參賽。

世界排名第49名的陳思羽今天女單8強賽出戰排名第28的日本女將長崎美柚，雙方過去4度交手，勝負各半，但有3次過招，鏖戰至決勝局才分出高下。

兩人今天激戰4局，陳思羽以8比11、12比10、9比11、8比11敗下陣來，無緣晉級。

陳思羽稍作休息後，女雙4強賽與黃怡樺攜手，兩人本週之前、今年合體最佳成績為8強，這次闖進4強後，總算突破魔咒。

陳思羽與黃怡樺4強賽對手為香港組合吳詠琳與朱成竹，台灣組合以11比9先下一城後，次局在10比8領先情況下，黃怡樺正、反手拍輪流發生失誤，遭對手扳平，所幸隨後穩住陣腳，以12比10再搶下1局、率先聽牌。

香港組合第3局展開反攻，以11比7扳回一城，而陳思羽與黃怡樺第4局打得太過心急，開局陷入0比6落後，以5比11讓出，決勝局也未能把握機會，在2度化解對手賽末點情況下，未能再下一城，以11比13落敗。

在女單、女雙賽事告一度段落後，陳思羽深夜將與林昀儒在混雙決賽上陣，力拚冠軍。

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