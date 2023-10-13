「退役但不退場」 新北市青年局舉辦轉職論壇：探討運動員的無限可能

「從體育場到職場，運動員如何順利轉型？」。新北市政府青年局上週四（10/5）舉辦「青年職涯發展暨運動員轉職論壇」，邀請退役運動員顏行書、支持運動產業的企業代表禾聯碩總經理林欽宏、職場專家 104 副總經理晉麗明、業界人資代表遠傳電信人資資深副總經理林淑鈴等專家，與新北市青年局長邱兆梅共同探討「青年運動員轉職規劃」，綜合產官學三界視角，協助青年運動員迎接生涯轉換的挑戰。

退役不退場：新北青年局助運動員接軌職場

國際運動賽事每每讓國人在電視前共同吶喊、歡享激情，但社會上卻鮮少討論運動員為國家爭取榮譽之後，當達到退役年齡時將面臨的人生下半場的迷惘。曾為中華職籃助攻王的「籃球精靈」顏行書，目前已經成為台啤雲豹的營運長，可說是頂尖運動員成功轉職的典範。他與在場體育系青年分享自己擔任球員、教練、曾轉型為偶像藝人，而後成為球隊營運長的心路歷程。他認為，當職涯和個人天賦和熱情結合時，才能成就卓越：「規劃職涯最重要的就是了解自己；任何你有興趣的事情都應該去嘗試看看，才能夠在不同職涯階段中做出最佳選擇。」

104 獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明，分享了兒子赴美追求籃球夢，卻遭遇傷病而後轉換領域的經歷。在傷病過程中，影響競技狀態調適心態以外，還需要尋找新的職場身份認同。他鼓勵運動員，雖然轉職困難重重，但運動員擁有的兩大特質「追求目標的毅力」、「高度抗壓」正是企業所需要的。運動員在面臨轉職時，不需設限，先盤點自己在職場上的優勢，參加相關的培訓課程，在新的領域續寫自己的傳奇。

新北市青年局長邱兆梅表示，運動員在追求運動表現時，就已經在培養抗壓和解決問題的能力，所以在運動員因年紀或傷病轉職時，政府真正目標，是幫助他們找出興趣和接軌產業。邱兆梅指出：「新北青年局定期舉辦各種課程、講座、工作坊，幫助青年和運動員能發掘第二專長，同時我們也有職涯諮詢服務，幫助他們釐清未來目標，順利轉換領域，繼續發揮潛力和專長！」

由左至右為台啤雲豹營運長顏行書、禾聯碩總經理林欽宏，以及焦點對談主持人今周刊研發長王之杰，分享運動員如何開創事業第二春的成功關鍵。 圖／新北市體育局提供

老牌企業內部組織轉型，吸引轉職人才

從企業的角度來看，在追求競爭力的時代，單一專業人才優勢不再，企業更需要的是有解決問題能力的「跨領域通才」，因此，不管是運動員退役轉型或想要跨領域轉職的青年，他們多方面經驗都能成為職場的競爭利器。

禾聯碩總經理林欽宏已深刻體認到這一點。他指出，儘管過去禾聯碩偏好即戰力強的員工，但這使得公司的年齡結構呈現老化，進而影響企業的創新能量。於是，禾聯碩已重新調整策略，將目光轉向了具有跨領域技能和不同背景的青年人才，包括退役運動員。

遠傳電信也針對這一趨勢進行了快速調整。其資深副總經理林淑鈴介紹了公司採用的「六心」策略，營造一個更友善、開放的工作環境。另外，透過多元的培訓課程、豐富的職涯發展機會，以及加強內部溝通，遠傳電信成功吸引和留住了眾多具有跨領域才能的年輕人才，也使得其員工的整體士氣和忠誠度大幅提升。

新北市青年局主辦的「青年職涯發展暨運動員轉職論壇」，吸引青年學子參與。 圖／新北市體育局提供

圖左和圖中分別為遠傳電信總經理辦公室暨人力資源管理群資深副總經理林淑鈴、104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明，在今周刊研發長王之杰（右）的主持下，分享企業如何展開全方位的人才培力，降低缺工危機。 圖／新北市體育局提供

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