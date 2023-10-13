全運會／黃玉霖重現太早慶祝被逆轉 網：感覺很故意

黃玉霖在杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽伸腿衝線，以0.01秒之差逆轉南韓選手鄭喆元搶下金牌。沒想到他回國參加台南舉辦的全國運動會，1000公尺爭先賽項目中換成他提前慶祝，被對手趙祖政劈腿壓線，以0.03秒差距飲恨。

黃玉霖和趙祖政都是杭州亞運滑輪溜冰國手，他們今天在全國運動會男子1000公尺爭先賽決賽同場較勁。黃玉霖和趙祖政幾乎同時衝線，本來黃玉霖看起來勝算較大，但經過慢動作重播檢視，是趙祖政率先劈腿壓線，以0.03秒之差逆轉奪金。

黃玉霖曾在亞運奪金後表示：「我想說當你在鬆懈的時候，就剩短短10公尺，我再拚也是那10公尺而已，想都沒想就做了壓線的動作。」沒想到這次換他被逆轉，這個例子再度告訴所有人，運動比賽結束前，絕對不能提前鬆懈或放棄。

網友們見證這一幕後紛紛直呼「笑死」，但也有不少人質疑2名選手事先說好，「感覺很故意」、「怎麼有種故意感」、「這劇本給八點檔都不敢這樣寫」、「畫面一模一樣，只是角色換人，是有故意講好嗎？」、「這是愚人節嗎？」。

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