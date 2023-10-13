桌球／WTT馬斯開特挑戰賽林昀儒搭陳思羽晉混雙決賽
台灣桌球組合林昀儒與陳思羽今天凌晨在WTT馬斯開特挑戰賽混雙4強賽登場，以3比1擊敗德國組合米特蘭與邱黨，將與日本組合張本美和與松島輝空爭奪冠軍。
林昀儒與陳思羽去年9月開始搭檔，目前世界排名第5，曾攜手奪得世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽、突尼斯挑戰賽金盃，但先前出征杭州亞運，意外在混雙首戰落敗。
林昀儒與陳思羽本週在阿曼舉行的馬斯開特（Muscat）挑戰賽繼續合作，混雙連過2關、挺進4強，凌晨迎戰排名第17的德國組合米特蘭（NinaMittelham）與邱黨，前2局都以11比8拿下，對手第3局展開反攻，台灣組合以8比11讓出。
雙方第4局前段儘管比分互咬，台灣組合關鍵時刻連得5分、甩開對手，最終以11比7贏得勝利，收下本季第3張決賽門票。
林昀儒與陳思羽決賽將迎戰日本組合張本美和與松島輝空，而對手儘管分別年僅15歲、16歲，卻曾在8強賽扳倒世界排名第2的日本組合早田希娜與張本智和，實力不容小覷。
陳思羽本週3線作戰都傳出捷報，今天在混雙決賽登場前，將先在女單8強賽上陣，對手是日本女將長崎美柚，隨後女雙4強賽與黃怡樺合體，將對戰香港組合吳詠琳與朱成竹。
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