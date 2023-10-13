俄羅斯奧會侵犯烏克蘭領土完整性 遭國際奧會停權

中央社／ 孟買12日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會將俄羅斯奧會停權且「立即生效」。 歐新社
國際奧林匹克委員會將俄羅斯奧會停權且「立即生效」。 歐新社

國際奧林匹克委員會（IOC）今天將俄羅斯奧會（Russian OlympicCommittee）停權且「立即生效」，因為俄羅斯奧會侵犯會員烏克蘭奧會的領土完整性。

法新社報導，俄羅斯2022年開始全面入侵烏克蘭後，違法併吞烏克蘭4區土地，俄羅斯奧會日前承認了來自這些地區的區域性組織，隨後遭到國際奧會停權。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）今天在國際奧會執委會首日會議後表示：「俄羅斯奧會不再有權如奧林匹克憲章（Olympic Charter）定義的那樣，以國家奧林匹克委員會（National Olympic Committee）的地位運作，且無法從奧運活動中收取任何資金。」

亞當斯指出，俄羅斯奧會10月5日「單方面決定」將烏克蘭國家奧會轄下4區的體育組織，納入變成自己的成員，這4區為頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）及札波羅熱（Zaporizhzhia）。

俄羅斯奧會則形容自身遭停權是「又一項適得其反且出於政治動機的決定」。

延伸閱讀

遭國際刑事法院通緝後首出訪 普亭抵達吉爾吉斯

NBA／飆風玫瑰未完全凋零！羅斯高效砍13分感激加盟灰熊

日議員訪俄見高官 稱「100%相信俄羅斯會戰勝」

水淹紐約╱「措手不及 肯定是與世隔絕」市長失言挨轟

相關新聞

足球／主場4：0擊敗東帝汶 中華隊世界盃資格賽開紅盤

中華男足今天迎接2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事，在高雄國家體育場面對東帝汶，靠游耀興「梅開二度」帶領，以...

亞帕運22杭州登場 中華代表團94名選手拚佳績

杭州亞運閉幕後，緊接著亞洲帕拉運動會將於10月22到28日登場，台灣代表團派出94名運動員、參加14種運動種類，其中6名...

北極羽賽／4組台將同場上陣 僅戴資穎晉級

原名為芬蘭公開賽的北極羽賽今天將產生8強名單，我國羽將共有4組選手排在第一球場出賽，但只有打頭陣的「一姊」戴資穎輕鬆頭關...

桌球／WTT馬斯開特挑戰賽 林昀儒、陳思羽混雙晉4強

台灣桌球混雙組合林昀儒、陳思羽今天在阿曼舉行的WTT馬斯開特挑戰賽8強，以11比9、11比3、13比11擊敗印度組合順利...

中學四大聯賽登場 獎助學金增加女壘

112學年中等學校四大運動聯賽即將開戰，高中體總今天舉辦開賽記者會，會中也特別表揚服務20年以上的資深教練，感謝教練們對...

拳擊／亞運奪金落淚完 林郁婷馬上看影片檢討

杭州亞運終結拳擊隊65年「金牌荒」，林郁婷打下第一面女子拳擊亞運金牌後馬上看影片檢討，連今天返國餐會看到自己比賽畫面，她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。