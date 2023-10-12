足球／主場4：0擊敗東帝汶 中華隊世界盃資格賽開紅盤

中華男足今天迎接2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事，在高雄國家體育場面對東帝汶，靠游耀興「梅開二度」帶領，以及陳庭揚和柯昱廷貢獻進球，終場以4：0輕取東帝汶，首輪兩回合對決中拔得頭籌，取得4球領先優勢。

世界排名153的中華男足，今天面對世界排名192的東帝汶，由於東帝汶主場不符國際賽規格，因此中華男足獲得完全的主場優勢。過往雙方有過3次交手，中華男足3戰全勝，最近一次交手是2017年友誼賽，當時中華男足以3：1獲勝。

今天開賽第4分鐘，中華男足先馳得點，溫智豪開出前場自由球，安以恩在單刀面對門將的情況下，分球給身旁的游耀興，游耀興輕鬆推入空門，中華男足迅速取得1球領先，第23分鐘中華男足「門神」潘文傑一次漂亮出擊，擋住東帝汶一次單刀機會。

上半場中華男足取得多數控球權，並數次兵臨城下，但是欠缺臨門一腳，溫智豪嘗試遠射被對方擋下，陳庭揚門前頭槌越過門楣，遲遲無法繼續添得分數，上半場結束中華隊1：0領先。

下半場第56分鐘，安以恩左路傳中，東帝汶貝爾迪拉（Luis Berdila）頭球解圍，皮球落在陳庭揚的腳下，他在無人看管下起腳破門，幫助中華男足取得2：0領先。

第60分鐘，安以恩再次扮演攻勢發動機，他在前場斷球後帶球突入禁區，甩開3名東帝汶後衛的防守，在門前冷靜挑傳，游耀興跟上頭槌頂入球門，中華隊再下一城；第88分鐘，柯昱廷把握單刀機會進球，讓比賽提前定調，最終中華男足以4球之差拿下勝利。

今日「梅開二度」的游耀興說：「很興奮能夠在今天比賽取得進球，也要感謝隊友送出這兩次漂亮的傳球。也希望接下來能把握住這個感覺，幫助中華隊繼續前進。」

今天送出兩次漂亮助攻的安以恩提到，今天的比賽其實並不容易，但團隊在大家的努力下展現出該有的表現，團結一致拿下這場比賽，接下來會繼續向第二輪前進。」

中華男足主帥懷特（Gary White）自今年5月回鍋執掌「藍翼軍團」兵符以來，主場未嘗敗績，懷特也肯定球員今天表現，他說：「第一場比賽永遠都是最困難的一場，今天我們表現得很好，我們完全控制住比賽，也得到我們想要的結果。」接下來中華男足將於17日繼續在主場高雄國家體育館對決東帝汶，爭取晉級第二輪的資格。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽一共46支隊伍參賽，其中世界排名前26名的球隊直接於第二輪開始打，其餘20支球隊於第一輪進行主、客場兩回合對決，取10支勝隊晉級第二輪。中華隊若順利出線，將與阿曼、吉爾吉斯和馬來西亞爭取晉級第三輪的門票。

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