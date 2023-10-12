亞帕運22杭州登場 中華代表團94名選手拚佳績
杭州亞運閉幕後，緊接著亞洲帕拉運動會將於10月22到28日登場，台灣代表團派出94名運動員、參加14種運動種類，其中6名選手還屬於高中階段，已經初見培訓成果。
台灣代表團參賽種類包括田徑、羽球、游泳、射擊、桌球、柔道、跆拳道、地板滾球、健力、射箭、輪椅籃球、輪椅網球、輪椅擊劍及圍棋等，其中跆拳道、輪椅擊劍及圍棋等為首度參賽。
體育署也比照杭州亞運代表團辦理，讓94名選手和教練將分3梯次於10月15日、18日及20日搭乘豪華經濟艙及商務艙機位，直達航班前往杭州。
體育署主任秘書呂忠仁今天在記者會上表示：「國際身心障礙運動已朝高度競技發展，自108年起與中華帕拉林匹克總會攜手，啟動選手長期備戰及潛力新秀培育計畫等，並優化培訓資源，這次有6名高中選手就可看見培訓的成果。」
呂忠仁也強調：「為營造正向支持環境，依據身心障礙者權利公約（CRPD）第8條精神，建議大家能以符合公約宗旨的方式看待身心障礙選手，應避免使用如殘障、殘疾等歧視用語，優先關注身心障礙選手競賽表現，而著重在克服障礙上。」
依照體育署公告的「績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法」，亞帕運選手金牌可得38萬、銀牌23萬、銅牌15萬，而金牌教練可獲得10萬國光獎金。
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