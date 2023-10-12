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桌球／WTT馬斯開特挑戰賽 林昀儒、陳思羽混雙晉4強

中央社／ 台北12日電
台灣混雙組合林昀儒與陳思羽。 新華社
台灣混雙組合林昀儒與陳思羽。 新華社

台灣桌球混雙組合林昀儒陳思羽今天在阿曼舉行的WTT馬斯開特挑戰賽8強，以11比9、11比3、13比11擊敗印度組合順利闖進4強。

桌球混雙世界排名第5的林昀儒、陳思羽，在今年杭州亞運原被寄予奪牌重任，沒想到首輪意外爆冷敗給世界排名第100名的泰國組合，經過短暫休息後，2人飛抵阿曼繼續拚戰世界桌球大聯盟（WTT）國際賽。

林昀儒和陳思羽在WTT馬斯開特挑戰賽今天在混雙合體出賽，8強面對印度組合沙哈（Manush UtpalbhaiShah）、席塔蕾（Diya Parag Chitale），首局開賽就取得6比2的領先，儘管比賽中段被追上，但最後仍順利以11比9拿下。

第2局台灣組合勢如破竹，在雙方2比2平手時一口氣連得6分拉開戰局，順利以11比3再度收下次局。

第3局輪到對手發揮，並以10比6取得4個局末點，結果林昀儒帶頭反攻，幾次出色的招牌反手擰球接連得分，追到10比10平手，儘管對手再以11比10超前，但接下來台灣組合沒再給機會，直接連拿3分逆轉勝，也收下這場比賽勝利。

林昀儒和陳思羽晉級4強後將遭遇德國組合米特蘭（Nina Mittelham）和邱黨。

林昀儒 陳思羽 桌球

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