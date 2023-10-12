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亞運／杭州英雄齊聚餐會 楊勇緯感動柔道雙金紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
「柔道男神」楊勇緯（左）、行政院院長陳建仁（中）和「鞍馬王子」李智凱在返國餐會同桌。記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯（左）、行政院院長陳建仁（中）和「鞍馬王子」李智凱在返國餐會同桌。記者季相儒／攝影

杭州亞運8日圓滿落幕，中華代表團今年派出超過5百位選手，帶回平最佳紀錄的19面金牌，今天早上蔡英文總統接見後，行政院院長陳建仁也設宴感謝代表團，現場播放起選手們亞運的榮耀時刻，讓「第一百金」得主楊勇緯直喊感動。

「柔道男神」楊勇緯賽程在亞運開幕的隔天就登場，他扛住壓力，不負眾望奪下男子60公斤級金牌，也是中華代表團亞運史上第100面金牌，意義非凡。

今天杭州亞運中華代表團總領隊蔡家福也讚說：「楊勇緯拿到第一金，帶動所有選手奪牌的熱情和目標。」

「柔道男神」楊勇緯出席亞運返國餐會。記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯出席亞運返國餐會。記者季相儒／攝影

身為代表團首金得主，楊勇緯回顧近3周前的榮耀時刻，直呼仍會感動，且不只自己站上頒獎台，學姊連珍羚隔天也帶回女子57公斤級金牌，聯手寫下柔道新頁，讓楊勇緯感性說：「這是我柔道生涯不會忘記的一刻。」

連珍羚大學沒讀完就旅日，楊勇緯也曾隻身赴日本移地訓練，目標都是精進柔道技術，兩人也會互相鼓勵、分享在異地打拚的心路歷程，彼此打氣的過程中，兩位柔道指標選手設定目標，要一起在亞運奪金，2017年的約定在杭州亞運一起實現，「這個時刻一起達成，很難得。」楊勇緯笑說。

不只為柔道圈摔出歷史，楊勇緯堅持的精神也影響柔道外的選手，打下巴黎奧運資格的拳擊男將賴主恩就多次分享，楊勇緯是自己走過低潮的指標選手。

杭州亞運返國餐會今天中午在板橋希爾頓飯店登場。記者季相儒／攝影
杭州亞運返國餐會今天中午在板橋希爾頓飯店登場。記者季相儒／攝影

「很開心也很榮幸，因為我的賽場表現影響很多人。」楊勇緯有感而發說，所有運動選手都十分辛苦，平常相聚時間少，通常只能打招呼、互相加油，但有機會相聚時就很有共鳴，亞運也有和賴主恩「相認」，他讚說：「能改變的只有自己，主恩自己也想要，他真的做太棒了。」

東京奧運摘下銀牌讓楊勇緯知名度大增，杭州亞運再帶回代表團第一面金牌，他強調心態其實相同，外界會對自己有關注和期待，但仍會專注在「做好當下該做的事情」，繼續朝巴黎奧運目標前進。

楊勇緯 亞運 連珍羚

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