藤井聰太奪王座 日本將棋史首位獨攬八冠棋士

中央社／ 東京11日專電
日本將棋棋士藤井聰太。路透
日本將棋棋士藤井聰太。路透

21歲的日本將棋棋士藤井聰太今天在第71屆王座戰五番勝負賽，第4局擊敗31歲的永瀨拓矢，以3勝1敗成績奪得王座頭銜，成為日本將棋史上首位獨攬八大頭銜（八冠）棋士。

日本朝日新聞報導，王座戰五番勝負比賽第4局今天在京都市東山區一家大飯店舉行。下午永瀨的情勢大好，但晚餐休息後進行夜戰，形勢逆轉，藤井當地時間今晚8時59分以138手擊敗永瀨。

藤井原本就持有名人、龍王、王位、叡王、棋王、王將、棋聖這七大頭銜，今晚奪得王座頭銜，成為日本將棋史上第一位達成獨攬8冠（8大頭銜）的棋士。

賽局結束後，藤井對媒體表示，71屆王座戰五番勝負系列賽真的打得很辛苦，結果幸運奪勝，會把這經驗當成精神糧食，更增進自己的實力才行。

對於獨攬8冠一事，藤井表示，這1、2年參加爭取頭銜的比賽獲得好結果，但若被問及是否實力相符，則自認還有待精進，有必要持續增強實力。

藤井出生於愛知縣瀨市，進入杉本昌隆八段（現年54歲）門下學習。2016年10月以史上最年輕14歲2個月之齡成為職業將棋士，是世上第5位「國中生棋士」。他以職業棋士身分參賽後，達到29連勝新紀錄，掀起「藤井狂熱」。

他於2020年奪得棋聖頭銜，是首度奪得頭銜，並於2021年獲得將棋界最高位的龍王頭銜，今年3月成為擁有六冠的最年輕將棋棋士。

藤井今年6月以20歲10個月之齡獲得名人頭銜，時隔40年，刷新現年61歲谷川浩司於1983年、以21歲2個月之齡奪得名人頭銜的最年輕棋士紀錄，也是1996年具有「永世七冠」頭銜的羽生善治（現年53歲）擁有全部七冠以來，史上第2位達成擁七冠的棋士。

藤井於7月棋聖賽事、8月王位賽事衛冕成功後，8月取得王座挑戰權。王座戰五番勝負第1局藤井輸給永瀨，但後來贏棋。

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