放眼2036？大陸社群瘋傳「上海要申辦奧運會」 上海體育局說話了

中國上海市體育局表示，上海目前尚沒有申辦奧運會的計畫，但強調上海與奧林匹克精神頗有淵源；國際奧會主席巴赫5月到訪上海時表示，「相信上海會成為一座奧林匹克體育的城市」。

上海9月26日宣布，國際奧會正式確認，上海成功申辦奧運會資格系列賽，比賽包括自由式小輪車（BMX）、滑板、霹靂舞和攀岩等4個項目，比賽將於2024年5月16日至19日在黃浦濱江舉行。

其後，中國社群盛傳「上海要申辦奧運會」。

上海市體育局今天雖然透過官方闢謠平台否認，但提到上海與奧林匹克精神頗有淵源，指國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）5月到訪上海時表示，上海體育很多做法堪稱典範，期待與上海的合作，「相信上海會成為一座奧林匹克體育的城市」。

上海市長龔正表示，上海將在國際奧會的指導下，引進更多國際頂級賽事，集聚更多國際體育組織，積極參與國際體育交流合作，為促進國際奧林匹克事業發展作出更大貢獻。

上海市體育局指出，除了確定成為2024巴黎奧運會資格系列賽的主辦城市之一。在2024、2025和2026年，上海均有引進新的國際頂級單項體育賽事。

每日經濟新聞此前報導，上海一心要建全球著名體育城市，打造世界一流的國際體育賽事之都。2015年，上海社科院發布「上海『十三五』發展規劃思路研究」一書，提出「上海應該申辦2028年奧運會」。

2018年，上海官方直陳「沒有舉辦過奧運會這種頂級、全球綜合性賽事」是上海的差距；而後，上海政府採購網公告「關於申辦2032夏季奧運會可行性研究服務的單一來源公示」，被媒體解讀為「有意申辦奧運會」。

儘管最後缺席2032年奧運競逐，但上海2020年推出「上海全球著名體育城市建設綱要」，提到「充分發揮長三角三省一市各自比較優勢，共同申辦舉辦頂級國際綜合性賽事和國際單項賽事」。

2036年夏季奧運會申辦城市，將從2027年提出申請，國際奧會將在2029年決定花落誰家。上海目前是中國大陸最有實力申辦奧運的城市之一。

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