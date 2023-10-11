足球／五人制亞洲盃資格賽 中華隊不敵日本止步 

2024泰國五人制亞洲盃資格賽最終戰今天由地主中華隊出戰日本，中華隊在前場關鍵戰役以一球惜敗澳洲，面對日本除了須取得勝利外還必須要贏兩球以上才能晉級2024泰國五人制亞洲盃會內賽，但面對五人制王者日本，中華隊陷入苦戰，未能打開日本大門，最終0：3惜敗，止步資格賽。

滿場觀眾加油聲中，中華隊展開與日本隊的關鍵戰役，比賽來到第7分鐘日本隊前場把握中華隊失誤截球後傳給左路9號平田一對一面對門將起腳破門取得領先，面對亞洲冠軍隊伍，中華隊大多處於防守態勢，試圖找尋反擊機會，面對日本隊流暢傳導，中華隊陷入苦手局面，第17分鐘日本隊14號內田隼太左路邊線球開出後下底過人傳中再下一城將比數擴大至2：0，中場結束比數停留在2：0。

下半場雙方易門再戰，面對日本強攻，中華隊門將江信緯展現強力防守，多次阻擋日本攻門，但一次出擊與日本球員相撞後傷退。第33分鐘中華隊後場發生失誤，日本隊掌握中華隊門將陳湋鈞的帶球路線，內田隼太再次接過隊友吉川智貴傳球打入本場比賽第三球，最後五分鐘中華隊嘗試進行強攻，但最終無功而返，未能打破日本大門，最終中華隊0：3日本在資格賽階段止步。

賽後日本隊總教練木暮也讚賞中華隊本場比賽的氣勢，面對中華隊的防守的確讓日本隊踢得綁手綁腳，很幸運還是取得艱辛的勝利，會繼續往亞洲盃前進。

中華隊總教練阿迪爾賽後表示，從比賽結果來看中華隊踢了一場很精彩的比賽，全隊將士用命為國家隊奮戰，也深深感謝這些球員從以前到現在的努力；中華隊隊長紀聖珐賽後首先感謝所有來現場為中華隊加油的球迷朋友，面對日本隊除了競爭也是學習，感謝所有支持中華隊的人。

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