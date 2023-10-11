高球／富邦長春賽18日開打 蔡啟煌力抗外將拚衛冕
富邦長春高爾夫公開賽將於18日在台灣高爾夫俱樂部開打，今年再度提升賽事規模和總獎金，除了地主選手蔡啟煌尋求衛冕外，來自中國和韓國名將張連偉、金鐘德等也都將來台爭冠。
富邦集團董事長蔡明忠在接受媒體訪問時表示，「富邦對於高球運動的支持不遺餘力，更是台灣唯一曾冠名贊助過歐巡、美巡及日巡高球賽事的企業，同時也贊助包括潘政琮、陳宇茹、王偉軒與姚宣榆、盧昕妤等多位旅外高球好手。」
富邦長春高爾夫公開賽不僅著眼於比賽，更重視傳承，將於賽前10月16日舉辦青少年傳承營，包括台灣國寶級的謝敏男、蔡啟煌、呂文德，以及拿過4個賽季澳洲長春巡迴賽積分王的好手博恩斯（BradBurns），都將和台灣的業餘小將們一起座談交流並下場揮桿。
已經83歲的謝敏男說：「今年比賽參賽人數從去年的104人擴大為120人，比賽規模不但更大，更邀請亞洲各國長春巡迴賽推薦選手來台與賽。台灣高球在我年輕時曾經歷一波高峰，後來由涂阿玉、曾雅妮與潘政琮等人接下的棒子，讓台灣繼續在國際高壇發光發熱。」
總獎金新台幣560萬元的富邦長春高爾夫公開賽，地主選手除了拚衛冕的蔡啟煌外，包括呂文德、汪德昌、林吉祥、鍾春興等人也都磨刀霍霍瞄準冠軍而戰。
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