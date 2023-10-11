全運會／21日台南開幕 楊勇緯等亞運好手登場拚連霸

112年全運會將在10月21日於台南登場，在今天的宣傳記者會上包括台南市長黃偉哲、大使籃籃都到場為賽事宣傳，而剛結束亞運賽程的軟網好手陳郁勳等人也到場站台，並期望在家鄉打出好成績。

台南市暌違16年再度承辦全運會，為舉辦此國內等級最高的綜合賽會，台南市於去年9月就成立全國籌備處，設立了5部30組來籌備大會的運作，而今年賽事將舉行35項競賽，並於49處競賽場地舉行賽事，截至目前為止也已經完成7種提前賽事賽程。

而今年台南全運會也在杭州亞運落幕不到一個月就舉行，不少國手在短暫休息後都將再度參賽，包括今年奪下金牌的柔道楊勇緯、連珍羚、體操李智凱、網球許育修、競速溜冰隊以及田徑楊俊瀚、跆拳道羅嘉翎、林唯均、體操丁華恬、桌球莊智淵、林昀儒等亞運奪牌好手都將再度披掛上陣。

其中今年在軟網挺進到男單4強賽拿下銅牌，男團也拿下銀牌的陳郁勳，今天也以地主身份參與全運會宣傳記者會，今年他不僅要代表台南市力拚團體6連霸，過去曾在全運會拿過單打金牌與銀牌的他，也將再力拚佳績。

不過陳郁勳也透露，今年在單打8強賽就可能碰上亞運隊友、男單奪銀的張祐菘，對於將從隊友變對手，他也強調雙方會各自加油與努力，而他也以地主身份推薦大家到台南時能夠品嘗美味的牛肉湯，「台南真的什麼都好吃，很難遇到不好吃的。」

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