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北極羽賽／亞運後首戰23分鐘速勝 戴資穎挺進16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小戴首次參與BWF超級500北極羽球公開賽，首輪速勝過關。 新華社
小戴首次參與BWF超級500北極羽球公開賽，首輪速勝過關。 新華社

BWF超級500的北極羽球公開賽本周在芬蘭萬塔開打，剛結束亞運賽程的我國羽球一姊戴資穎在女單首輪賽事遭遇20歲的愛沙尼亞小將克魯絲（Catlyn Kruus），最終僅花23分鐘就以21：7、21：11直落二勝出，挺進到16強。

原名為芬蘭公開賽的北極羽賽，過去為BWF國際挑戰賽級別賽事，在過去三年受到疫情影響停辦後，今年升格為BWF巡迴賽超級500賽事，並正式更名為「北極公開賽」，總獎金42萬美元。

在今年賽事升級後我國不少好手也在亞運賽事落幕後，短暫休息隨即前往芬蘭參賽，其中包括我國一姊戴資穎、一哥周天成和在亞運拿下銅牌的「麟洋配」王齊麟／李洋都將在今天迎接首輪賽事。

其中率先登場的戴資穎將對上從資格賽闖進、世界排名第342名的愛沙尼亞20歲小將克魯絲，也是雙方生涯首度碰頭，在雙方排名與實力都有巨大落差下，戴資穎也輕鬆應戰，最終以21：7、21：9直落二勝出，挺進到16強賽。

戴資穎 亞運 羽球

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