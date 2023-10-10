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跆拳道／羅嘉翎太原站遭刁難 要求遮住道帶「國手」2字

中央社／ 台北10日電
羅嘉翎轉戰跆拳道大獎賽太原站，今在IG限動上透露自己道帶上「國手」2字被遮起來的無奈。 聯合報系資料照
羅嘉翎轉戰跆拳道大獎賽太原站，今在IG限動上透露自己道帶上「國手」2字被遮起來的無奈。 聯合報系資料照

踢完亞運的台灣跆拳道好手羅嘉翎今天在世界跆拳道大獎賽太原站女子57公斤級8強，對上世錦賽金牌基雅妮詹德以1比2落敗，她並透露自己道帶上「國手」2字被遮起來的無奈。

在杭州亞運拿到跆拳道女子57公斤級銀牌的羅嘉翎，沒有太多休息時間就轉往中國太原市參加世界跆拳道聯盟主辦的大獎賽繼續力拚奧運積分。

不過羅嘉翎在首戰準備出場前，卻被主辦單位要求將道帶上「國手」2個字用白貼膠帶遮起來，也讓她相當不解地在IG限動PO文寫道：「第一次比賽因為道帶的國手兩個字還要被貼起來。」

羅嘉翎在IG限動上透露自己道帶上「國手」2字被遮起來的無奈。 截圖自羅嘉翎IG
羅嘉翎在IG限動上透露自己道帶上「國手」2字被遮起來的無奈。 截圖自羅嘉翎IG

幸好羅嘉翎很快調整情緒，32、16強分別以2比0、2比1的積分擊敗對手闖進8強賽。

羅嘉翎在8強賽的對手，是今年跆拳道世錦賽女子53公斤級金牌得主、伊朗好手基雅妮詹德（NahidKiyanichandeh），儘管身高183公分的羅嘉翎高出對方1個頭，但首局雙方攻勢保守戰成1比1平手，最後判定由羅嘉翎拿下首局勝利，積分取得1比0領先。

第2局開賽30秒羅嘉翎就被對手一記上端攻擊失分，最後以2比6輸掉第2局，雙方積分形成1比1平手。

來到決勝的第3局，羅嘉翎接連被對手2次中段側踢取分以0比4落後，儘管羅嘉翎一度追回3分，但時間終了前9秒，基雅妮詹德又完成一次上端攻擊，將差距擴大為7比3，最終就以7比5拿下第3局，並以積分2比1逆轉擊敗羅嘉翎。

至於另一名在亞運鍍銀的台灣女子跆拳道好手林唯均，則在16強不敵匈牙利的馬頓（Luana Marton）遭到淘汰。

羅嘉翎 跆拳道 亞運

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