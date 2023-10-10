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亞運／北市大56名國手奪牌 大一新人拿中華隊第一面獎牌

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今年才大一的陳歆雅在跆拳道女子品勢奪下銅牌，更是中華隊本屆賽會第一面獎牌。圖／中華奧會提供
今年才大一的陳歆雅在跆拳道女子品勢奪下銅牌，更是中華隊本屆賽會第一面獎牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運中華隊表現出色勇奪19金、20銀和28銅，總計67面獎牌，追平隊史最佳紀錄，台北市立大學長期培養優秀體育選手，今年獲獎國手中更有56選手為北市大學生，勇奪1金6銀5銅，包含羽球男雙組合王齊麟、李洋，今年才大一的陳歆雅初試啼身，就奪下跆拳道品勢個人銅牌，更是中華隊第一面獎牌。

替中華隊拿下首面獎牌，女子跆拳道品勢個人銅牌是北市大大一的陳歆雅，在入選國家隊時只有17歲，陳歆雅分享，在爭取正取選手的過程一波三折，甚至對自己表現沒有信心，陷入自我懷疑，在教練團鼓勵下，才調整好情緒，也感謝教練從備賽到自費亞運陪同，是她最強後盾。

中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌，為中華隊奪下輕競速艇史第一金。圖／中華奧會提供
中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌，為中華隊奪下輕競速艇史第一金。圖／中華奧會提供

校方表示，校內許多好手都創下佳績，包含在女雙及混雙項目一日打下雙銀梁恩碩；以及為中華隊奪下輕競速艇史第一金選手賴冠傑成功在男子C艇1000公尺拿下金牌；還有首次站上亞運舞台選手張正韋，就與搭檔在射箭複合弓男女混合團體銅牌戰合力飆出13支10分箭，拿下銅牌。

今年亞運卡巴迪項目男女代表隊也都創下隊史以來佳績，包含市立大學選手馮綉真、胡玉珍及顏巧雯榮獲卡巴迪女子組銀牌，而林易璟、李浩瑋及李浚杰則榮獲卡巴迪男子組銅牌。

李洋（右）和王齊麟（左）打進杭州亞運4強賽奪下銅牌。圖／聯合報系資料照
李洋（右）和王齊麟（左）打進杭州亞運4強賽奪下銅牌。圖／聯合報系資料照

此外，北市大學奪牌國手還有球類運動學系黃詩媛及徐巧楹榮獲軟式網球女子團體賽銀牌；競技運動訓練研究所陳郁勳及球類運動學系選手陳柏邑勇奪軟式網球男子團體銀牌；羽球「麟洋配」王齊麟、李洋榮獲男子雙打銅牌。

杭州亞運中華隊 陳歆雅 羽球

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