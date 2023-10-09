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足球／亞洲盃五人制資格賽 倒數10秒遭破門中華隊一球惜敗澳洲

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊最後不敵澳洲。 中華足協提供
中華隊最後不敵澳洲。 中華足協提供

今天晚上7點在台北市立大學天母校區體育館上演2024泰國五人制亞洲盃資格賽關鍵戰役由地主中華隊出戰澳洲隊，澳洲隊頂住滿場地主觀眾壓力在下半場最後10秒由隊長Adeli絕殺以3比2獲勝，晉級2024泰國五人制亞洲盃會內賽。

本場比賽賽前1500張門票全數完售，在滿場觀眾加油聲中中華隊展開與澳洲隊的關鍵戰役。開賽雙方身體對抗激烈互有往來，中華隊組織起數波攻勢，但欠缺臨門一腳遲遲無法破門。比賽來到第18分鐘澳洲隊8號Fornito把握住中華隊8號黃柏鈞失誤首開紀錄幫助澳洲隊取得領先。比賽來到下半場中華隊第33分鐘攻勢再起，4號黃偉倫起腳突破澳洲隊的防守取得進球，中華隊成功追平比數。3分鐘後中華隊攻勢再起，8號黃柏鈞戴罪立功攻破澳洲隊大門，中華隊以2比1超前比數。此時急於追平比數的澳洲隊採取Power Play戰術，第38分鐘戰術奏效，澳洲隊長10號Adeli成功攻進追平球讓比賽回到原點。但澳洲並不滿足於平手繼續使用Power Play。在終場前10秒澳洲隊長10號Adeli再次挺身而出，攻進致勝進球在滿場觀眾面前絕殺中華隊。

賽後澳洲隊總教練Miles Downie表示：「這是一場很高水準的比賽，雙方都很享受這場比賽，我們為這場比賽做了很多準備。」這場比賽最佳球員澳洲隊長10號Adeli表示：「我要特別感謝滿場球迷們的支持，也要感謝中華足協提供這麼好的環境。那顆進球就只是門前的直覺，也感謝隊友相信我把球傳給他，更高興我能夠執行教練賽前設定的戰術。」賽後中華隊總教練阿迪爾(JOSE ADIL AMARANTE)表示：「球員們應該要為自己感到驕傲，他們在場上全力以赴，在如此高層級的比賽是相當不容易的，我們還有很多地方需要去努力。」中華隊8號黃柏鈞也在賽後表示「我們也知道這場比賽的重要性，我們也在場上全力以赴，雖然最後結果不如預期，但我們會繼續努力。」

中華隊最後一場比賽將在11日晚上7點迎戰亞洲霸主日本隊，希望球迷們可在下課或下班後，一起進場為中華隊加油！門票可在UDN售票網上購買https://reurl.cc/9R4X7n，在此提醒大家，請球迷朋友們提早購票。

中華隊最後不敵澳洲。 中華足協提供
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中華隊最後不敵澳洲。 中華足協提供
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澳洲 泰國 台北市立大學 天母 日本

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