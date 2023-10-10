人類極限再推進 肯亞跑者破馬拉松世界紀錄

肯亞長跑好手基普圖姆周日（8日）在芝加哥馬拉松締造佳績，成為世界上首位跑進2小時1分內的男子選手，他以2小時0分35秒打破世界紀錄，將人類的極限再推進34秒。

基普圖姆今年打破了倫敦馬拉松的場地紀錄，並決心在風城再次創造歷史，他在35公里後加速衝刺，並在最後興奮地振臂衝過終點線，獲得觀眾歡呼。

他參賽前並沒有以打破紀錄為目標，但他說，最後一公里時，發現兩屆奧運冠軍基普喬蓋之前創下的2小時01分09秒的成績是可以超越的，他決定努力創造歷史。

「我感到很高興。但我真的沒有準備好。」他跑過終點線後說：「今天我腦海中沒有世界紀錄。」

這只是他第三次參加馬拉松比賽，基普圖姆35公里後單飛，並決定利用芝加哥平坦賽道，期待有新的突破。

「我看著前面的計時，我決定試看看，或許我可以跑進2小時內。」他說：「我知道有一天我會成為世界紀錄保持人。」

女子組，荷蘭中長跑名將哈珊也表現出色，她以2小時13分44秒的成績封后，跑出女子馬拉松史上第二快的成績。

哈珊也打破肯亞女將科斯吉在2019年創下的2小時14分04秒的場地紀錄，直到上個月衣索匹亞阿塞法在柏林馬拉松跑出2小時11分53秒之前，這成績一直是世界紀錄。