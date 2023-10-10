聽新聞
test
0:00 / 0:00
人類極限再推進 肯亞跑者破馬拉松世界紀錄
肯亞長跑好手基普圖姆周日（8日）在芝加哥馬拉松締造佳績，成為世界上首位跑進2小時1分內的男子選手，他以2小時0分35秒打破世界紀錄，將人類的極限再推進34秒。
基普圖姆今年打破了倫敦馬拉松的場地紀錄，並決心在風城再次創造歷史，他在35公里後加速衝刺，並在最後興奮地振臂衝過終點線，獲得觀眾歡呼。
他參賽前並沒有以打破紀錄為目標，但他說，最後一公里時，發現兩屆奧運冠軍基普喬蓋之前創下的2小時01分09秒的成績是可以超越的，他決定努力創造歷史。
「我感到很高興。但我真的沒有準備好。」他跑過終點線後說：「今天我腦海中沒有世界紀錄。」
這只是他第三次參加馬拉松比賽，基普圖姆35公里後單飛，並決定利用芝加哥平坦賽道，期待有新的突破。
「我看著前面的計時，我決定試看看，或許我可以跑進2小時內。」他說：「我知道有一天我會成為世界紀錄保持人。」
女子組，荷蘭中長跑名將哈珊也表現出色，她以2小時13分44秒的成績封后，跑出女子馬拉松史上第二快的成績。
哈珊也打破肯亞女將科斯吉在2019年創下的2小時14分04秒的場地紀錄，直到上個月衣索匹亞阿塞法在柏林馬拉松跑出2小時11分53秒之前，這成績一直是世界紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言