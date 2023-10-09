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賽車／ROWE邀請德國名將克林曼訪台 見面會12日起登場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
德國賽車名將克林曼將從12日起舉行4場見面會。圖／ROWE車隊提供
德國賽車名將克林曼將從12日起舉行4場見面會。圖／ROWE車隊提供

曾在德國「綠色地獄」締造罕見紀錄的33歲頂尖車手克林曼（Jens Klingmann）即將來台，從12日起舉行4場見面會，全台車迷別錯過這次難得機會。

德國知名潤滑油品牌ROWE，從2008年起與實家科技公司合作，已有15年的時間，為了感謝這位台灣夥伴長期支持，特別邀請德國名將克林曼來訪，將於12日到15日和國內車迷交流。

這4場見面會時間依序是12日高雄林皇宮、13日台南遠東香格里拉酒店、14日台中林皇宮，15日板橋凱撒大飯店，成為今年車壇盛事。

克林曼的老家在德國海德堡，2006年展開職業生涯，多次在各項大賽奪下冠軍，駕駛M6 GT3一再創下佳績，2007年BMW方程式ADAC賽事奪冠，2015年ADAC GT大師賽排名第三，去年義大利GT房車賽封王，最近一次奪冠是今年1月杜拜24小時耐力賽。

值得一提的是，德國紐柏林賽道被喻為「綠色地獄」，克林曼是第一位跑出7分鐘多內的車手，他也擔任BMW品牌大使，成為官方合作車手，參與車輛開發的重要任務。

紐柏林賽道號稱全球最苛刻的賽道，對車手是極大考驗，這裡也是ROWE車隊的「客廳」，2011年在此邁出第一步，不斷測試、挑戰車子性能，開發出高效能產品，2020年在傳統的ADAC 24小時取得首座總冠軍，另有4次前三名紀錄（2017、2021年排名第二；2013、2014年排名第三），整體表現相當出色。

這條知名賽道位於德國西南部的萊茵-法爾茲邦，最早修築於1920年代，圍繞一座小鎮紐堡和中世紀古堡，跑道長度最長曾達28公里以上，地形相當複雜，堪稱全球最嚴苛、為了競賽而打造的賽道，對車手是重大挑戰。

F1退役名將、擁有「飛行蘇格蘭人」稱號的史都華（Jackie Stewart），過去深知紐柏林路線嚴苛，用「綠色地獄」（Green Hell）形容，廣為流傳至今。

德國賽車名將克林曼來訪，國內車迷別錯過和他見面的機會。圖／ROWE車隊提供
德國賽車名將克林曼來訪，國內車迷別錯過和他見面的機會。圖／ROWE車隊提供

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