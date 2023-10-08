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空手道選手谷筱霜亞運摘金 台新發出50萬奪金大紅包

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控董事長吳東亮(圖中)日前為台新長期支持的運動選手舉辦「杭州亞運行前嘉勉儀式」並獻上祝福，鼓勵空手道選手(由左至右)石政中、辜翠萍、谷筱霜。圖／台新金控提供
台新金控董事長吳東亮(圖中)日前為台新長期支持的運動選手舉辦「杭州亞運行前嘉勉儀式」並獻上祝福，鼓勵空手道選手(由左至右)石政中、辜翠萍、谷筱霜。圖／台新金控提供

中華隊於杭州亞運再下一城！空手道選手谷筱霜奪下女子50公斤級金牌，為此，台新今日宣布開心發出50萬元奪金大紅包。

台新金控長期支持南投空手道隊，台新金控董事長吳東亮日前亦特別為台新長期支持的運動選手舉辦「杭州亞運行前嘉勉儀式」，鼓勵及祝福空手道選手賽事順利。

谷筱霜出身南投空手道隊，台新從2005年起、連續18年來長期贊助支持南投空手道，此次杭州亞運行前也特別舉辦嘉勉儀式，鼓勵選手並祭出加碼紅包，如今榮耀奪金，台新恭賀谷筱霜展現自身實力，再次奪得亮眼佳績。

台新長期重視及栽培台灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動。2005年起在南投縣國姓鄉發起「奮發種子灌溉計畫」，幫助孩子透過空手道專長繼續升學，至今已培訓逾800名經濟弱勢孩童，總支持款項超過1億元，陪伴更多孩子扭轉人生，甚至站上世界賽事舞台。

谷筱霜 亞運 高爾夫

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