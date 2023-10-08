空手道選手谷筱霜亞運摘金 台新發出50萬奪金大紅包
中華隊於杭州亞運再下一城！空手道選手谷筱霜奪下女子50公斤級金牌，為此，台新今日宣布開心發出50萬元奪金大紅包。
台新金控長期支持南投空手道隊，台新金控董事長吳東亮日前亦特別為台新長期支持的運動選手舉辦「杭州亞運行前嘉勉儀式」，鼓勵及祝福空手道選手賽事順利。
谷筱霜出身南投空手道隊，台新從2005年起、連續18年來長期贊助支持南投空手道，此次杭州亞運行前也特別舉辦嘉勉儀式，鼓勵選手並祭出加碼紅包，如今榮耀奪金，台新恭賀谷筱霜展現自身實力，再次奪得亮眼佳績。
台新長期重視及栽培台灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動。2005年起在南投縣國姓鄉發起「奮發種子灌溉計畫」，幫助孩子透過空手道專長繼續升學，至今已培訓逾800名經濟弱勢孩童，總支持款項超過1億元，陪伴更多孩子扭轉人生，甚至站上世界賽事舞台。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪林昱珉好投卻自責淚紅雙眼 「第2局掉分給打者壓力」
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 滑輪花式滑冰再進一金！18金20銀28銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華不敵韓國銀恨 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言