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亞運空手道／亞錦賽淚水成助力 谷筱霜扭轉困境逆轉奪金

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亞運空手道／國際賽最終戰完成連霸 谷筱霜：完美結尾

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
谷筱霜完成空手道女子50公斤級連霸，帶回中華代表團第19面金牌。特派記者季相儒／杭州攝影
谷筱霜完成空手道女子50公斤級連霸，帶回中華代表團第19面金牌。特派記者季相儒／杭州攝影

相隔5年，我國空手道女將谷筱霜再度站上亞運頒獎台最高位置，今天她連過4關完成女子50公斤級衛冕，第一戰和金牌戰更上演超級逆轉，完美詮釋不放棄精神，為中華代表團帶回杭州亞運所有賽事的最後一面金牌。

身為衛冕者，谷筱霜首戰遭遇阿拉伯聯合大公國對手豪拉（Alajmi Hawraa）陷苦戰，最後25秒還陷入1：6落後，但一路追分並在最後3秒靠上段踢一口氣拿下追平的3分，並在裁判判定下獲勝。金牌戰面隊哈薩克女將然格貝爾拜（Moldir Zhangbyrbay），谷筱霜又從0：5落後到最後5秒5：5踢平，最終再靠判定奪金，完成衛冕任務。

戲劇化迎接生涯第2面金牌，谷筱霜形容壓力瞬間解放，「重擔放下的感覺，成功為隊上留下金牌。」空手道隊上屆奪下2金，今年前3日賽程金牌還沒開張，谷筱霜挺住壓力，為自己、為空手道隊，也為中華代表團打下最後金牌，這面代表團第19金也追平1998年曼谷亞運的史上最佳成績。

谷筱霜笑說，身為代表團壓軸出賽的選手，心情緊張但也期待，「想趕快站上頒獎台。」這面金牌讓中華代表團追平史上最佳成績，聽到消息後她雙眼睜大，「真的嗎？我沒有去注意這個，只想要拿一面獎牌。」

25歲的谷筱霜先前就預告，杭州亞運是個人國際賽「最後一舞」，今天以金牌結束最後一次國手任務，她形容是最好的結束，300萬金牌獎金可能作為買房基金或幫助家裡，接續要好好休息養傷再規劃下一步。

谷筱霜完成空手道女子50公斤級連霸，帶回中華代表團第19面金牌。特派記者季相儒／杭州攝影
谷筱霜完成空手道女子50公斤級連霸，帶回中華代表團第19面金牌。特派記者季相儒／杭州攝影

谷筱霜 亞運

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